FUERZAS ARMADAS
Directo | Vigo acoge este sábado el desfile del Día de las Fuerzas Armadas que presiden los reyes
El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna real
EFE
Los reyes presiden este sábado en Vigo el desfile del Día de las Fuerzas Armadas, un acto en el que participan más de 3.700 militares, además de 70 aeronaves y más de un centenar de vehículos, y al que por primera vez asiste la princesa Leonor.
El acto comenzará a las 12:00 horas con la llegada de Felipe VI y Letizia, acompañados de la princesa de Asturias, a la tribuna real, donde serán recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón.
Tras saludar a las autoridades, los reyes presenciarán el salto paracaidista que llevarán a cabo miembros de la patrulla acrobática del Ejército del Aire (PAPEA).
El izado de la bandera y el homenaje a los dieron su vida por España dará paso al sobrevuelo de los aviones de la Formación Mirlo dibujando en el cielo los colores de la bandera nacional, con el que se iniciará el acto.
Una treintena de aeronaves de caza, diez aviones de transportes y 25 helicópteros conformarán el desfile aéreo, al que seguirá la marcha terrestre con 109 vehículos, 32 motos, 130 caballos y 6 perros.
De nuevo la Formación Mirlo, que tomó el relevo de la Patrulla Águila, sobrevolará el cielo con siete aviones Pilatus PC-21 y pondrá fin al acto institucional con el que cada año se rinde homenaje a las Fuerzas Armadas.
Un total de 3.746 efectivos, de ellos, 344 mujeres, del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil a pie, desfilarán en un recorrido de 1.165 metros.
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