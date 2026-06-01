Alberto y Charlene de Mónaco celebran con los Reyes en Madrid los 150 años de relación con España

La imagen tiene algo de reencuentro entre parientes lejanos... que se llevan bien. Felipe VI ha recibido este lunes al mediodía en el Palacio de la Zarzuela al príncipe Alberto de Mónaco, que realiza una visita de apenas un día a España para conmemorar los 150 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Ha venido acompañado de su esposa, Charlene, a la que se le ha visto por la tarde, en un acto en el que también ha participado la reina Letizia. Más allá de la agenda oficial, el encuentro vuelve a poner el foco sobre una relación singular, construida no solo desde la diplomacia, sino también desde los vínculos familiares entre los Grimaldi y los Borbones.

El rey de España, Felipe VI, recibe al príncipe Alberto de Mónaco (i), antes de mantener un encuentro y un posterior almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, con ocasión del 50 aniversario de la apertura de la primera misión diplomática entre España y Mónaco. EFE/ Chema Moya / Chema Moya / EFE

La historia tiene uno de sus símbolos más elocuentes en la reina Victoria Eugenia, bisabuela paterna de Felipe VI. La soberana española fue madrina de bautismo de su nieto, el entonces príncipe Felipe, pero también del heredero monegasco, Alberto II. ¿De dónde viene esa relación? Décadas antes, Victoria Eugenia había estrechado una profunda amistad con la princesa Grace de Mónaco, madre de Alberto. Cuando la actriz estadounidense llegó al Principado convertida en princesa, parte de la realeza europea observó con recelo a aquella estrella de Hollywood. La reina española, sin embargo, le brindó apoyo y cercanía. Grace nunca olvidó aquel gesto y la relación entre ambas mujeres terminó por crear un vínculo especial entre las dos familias.

Entrevista con Sánchez

Con ese trasfondo histórico, Felipe VI y Alberto II han compartido este lunes una reunión y un almuerzo de trabajo en Zarzuela. El príncipe monegasco ha continuado después su agenda en el Palacio de la Moncloa, donde ha sido recibido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según una nota de Moncloa, esta relación se asienta "sobre una historia compartida, valores europeos y el compromiso firme con la cooperación multilateral en ámbitos como la protección de los océanos o la lucha contra el cambio climático".

La jornada ha seguido por la tarde con un acto de marcado carácter cultural. Los Reyes y los príncipes de Mónaco han visitado conjuntamente las exposiciones organizadas con motivo del 150º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados en el Real Jardín Botánico de Madrid. Se trata del Octavo Foro de los Artistas de Mónaco y 'Mónaco y España: cinco siglos de historia compartida’. En una reciente entrevista con Europa Press, la embajadora de Mónaco en Madrid, Catherine Fautrier-Rousseau, desveló que Alberto II de Mónaco ha invitado a Felipe VI a que asista en 2029 a los actos con motivo del 500º aniversario de la visita que realizó Carlos I de España al Principado, en lo que podría constituir la primera visita oficial del monarca a este país desde que llegó al trono.

Noticias relacionadas

Las relaciones diplomáticas se establecieron oficialmente en 1876, cuando Alfonso XIII autorizó la creación de una legación del Principado de Mónaco en Madrid. Respecto a la Unión Europea, el Principado disfruta de un estatus especial de tercer país gracias al cual, sin formar parte políticamente de la Unión, está integrado en su territorio aduanero y es país de paso autorizado en el espacio Schengen.