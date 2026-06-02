Feijóo rechaza que una moción de censura instrumental sea un "atajo" para llegar a la Moncloa: "No pido favores"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el foco mediático y el calor del empresariado catalán presente en el Cercle d’Economia, en Barcelona, para volver a presionar a Junts y pedirle que apoye una moción de censura "instrumental" con la que desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa por los escándalos que salpican al Gobierno y al PSOE. "Defiendo la necesidad de un proyecto digno. No pretendo remover con quien, no busco atajos ni pedir favores, ni regalarlos. Quiero garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ayuda", ha declarado Feijóo este martes durante su intervención inicial en la cita anual de este foro económico.

El dirigente popular ha ido directo al quid de la cuestión -"siempre hay un elefante en la habitación, pero les reconozco que no había visto uno tan grande en años", ha bromeado nada más empezar- y ha dejado claro el mismo mensaje que lleva tiempo alimentando su partido: está dispuesto a promover una moción de censura con el único objetivo de convocar elecciones automáticamente, si Junts da sus votos necesarios, junto a los de Vox. No quiere, ha insistido, "atajos" para llegar a la Moncloa.

La cúpula del PP catalán, con el presidente del PPC, Alejandro Fernández, el líder del partido en Barcelona, Daniel Sirera y el portavoz del grupo parlamentario popular, Juan Fernández, en primera fila escuchaba con atención las palabras de Feijóo. "Hay 184 diputados que han exigido en los últimos días elecciones inmediatas [en alusión al PP, Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria]; la teoría hay que llevarla a la práctica, no tiene valor si no se acompaña de hechos coherentes", ha dicho Feijóo durante su discurso en el Cercle, ante un público al que más de una vez ha pedido ayuda para convencer a Carles Puigdemont y con la presencia destacada entre ellos de Albert Batet, presidente adjunto de Junts. A juicio del líder del PP, no hay una "dificultad sideral" en la decisión de apoyar una moción de censura. "Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible deberíamos hacer todo lo posible", ha declarado.

"Hablemos de cosas serias"

En el PP siguen intentando por todas las vías que Junts dé su brazo a torcer, pero los posconvergentes vuelven a poner sobre la mesa cuál es la condición para, al menos, planteárselo: que Feijóo viaje a Waterloo, donde reside Puigdemont, pendiente de que se le aplique la amnistía por su papel en el referéndum del 1-O. Solo entonces, sostienen, debería presentar una "propuesta seria" sobre el contenido, la forma y el calendario de esa moción de censura, que implicaría sumar sus votos a los de Vox, aunque el PP ya ha asegurado que el Gobierno provisional sería en solitario. "Hablemos de cosas serias", ha respondido Feijóo sobre esta propuesta, que en otras ocasiones ha rechazado.

En su parlamento, de hecho, ha elogiado a la ya extinta Convergència i Unió (CiU): "Te entendías [con CiU] porque hablaban en serio de las cosas complejas", ha dicho, para después asegurar que su proyecto para Cataluña es que "no sea siempre una pieza supeditada a los intereses temporales del inquilino de la Moncloa" y que logre sus objetivos "ni por colisión ni por coacción, sino por convicción".

"Entre la responsabilidad democrática y la conveniencia política -que es discutible-, yo lo tengo claro", ha añadido el líder de la oposición, en un mensaje velado a Junts. De hecho, Feijóo ha subrayado que su partido y el de Puigdemont comparten posiciones similares en ámbitos como la política fiscal, el modelo de vivienda o la gestión de la inmigración.

"Entre la responsabilidad democrática y la conveniencia política -que es discutible-, yo lo tengo claro" Alberto Núñez Feijóo

Para ilustrar esos puntos en común, que el presidente del PP sabe que también seducen al empresariado catalán presente en la sala, ha sacado pecho de varias iniciativas aprobadas en el Senado, donde los populares tienen mayoría, y que también han recibido el aval de Junts. Desde la continuidad de las nucleares hasta el plan de vivienda o la ley antiocupación, son varios los ámbitos en los que populares y posconvergentes pueden acercar posturas. Pero también persisten distancias que, de momento, para Junts son insalvables.

A ellas se ha referido la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà, en su intervención anterior, en la que ha pedido al PP, y especialmente a su actual líder, "consolidar la relación de Catalunya con el resto del Estado" tras años de confrontación por el 'procés' y en lo que se ha referido como un momento de "normalización política, estabilidad institucional y centralidad del debate político y social". "Como gallego, estoy segura de que tiene una sensibilidad especial hacia la realidad territorial", le ha lanzado Garcia-Milà a Feijóo.