Política
El PP de Ayuso señala a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral: "Hay que pasar de las palabras a los hechos"
El secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, ve "aceptable" el debate sobre una moción de censura, pero insiste en que lo que hace falta son elecciones
Víctor Rodríguez
La presentación de una moción de censura es un debate "aceptable", pero lo prioritario es la convocatoria de elecciones. Y ahí la llave la tienen PNV y Junts sin necesidad de moción. Basta con que retiren su apoyo parlamentario a cualquier iniciativa para que el Gobierno caiga. Así ven la situación en el PP madrileño y así lo ha verbalizado hoy su secretario general, Alfonso Serrano, durante una visita a Leganés.
"Repito lo que venimos diciendo los últimos días. Yo creo que lo que tiene que hacer Junts es decir si realmente está harto de este Gobierno, como dicen, o si lo hace con la boca pequeña. En esta vida hay que pasar de los de las palabras a los hechos," ha señalado. "Está muy bien decir que la situación es insostenible, pero ¿quién sostiene al Gobierno? Junts y el PNV, Esquerra Republicana y Bildu. Si dicen que la situación es insostenible, lo que tienen que hacer es dejar de sostenerlo, decir claramente: 'Hasta aquí' y que se va a acabar el votar cualquier iniciativa que el Gobierno traiga adelante".
En el momento en que eso ocurra, vaticina Serrano, cuando el Ejecutivo vea que no existe posibilidad de sacar absolutamente nada adelante, "el Gobierno democráticamente cae". Sin necesidad de una moción de censura difícil de articular, toda vez que implicaría el voto en el mismo sentido de Vox y de los nacionalistas vascos o los independentistas catalanes.
De hecho, la posibilidad de una moción de censura instrumental se desvanece. Junts ha sugerido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que viaje a Waterloo a negociarla con Carles Puigdemont, extremo rechazado por el jefe de la oposición. "Vamos a hablar de cosas serias", ha asegurado.
"Lo que hace falta en este país ya no es una moción de censura, que es un debate aceptable. Lo que hace falta en este país son unas elecciones y que el conjunto de españoles hable", ha terciado Serrano.
La opción de la moción de censura ha sido repetidamente rechazada desde el PP y el Gobierno madrileños. La propia presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha venido manifestando su convencimiento de que a los aliados parlamentarios del Ejecutivo les conviene una situación de Gobierno en minoría y de que, por ello, no romperán. Hace menos de una semana manifestaba, de hecho, que lo que demandaba la situación era una cuestión de confianza y la convocatoria de elecciones. "Lo coherente sería presentar esa moción de confianza y ver qué hacen socialistas como [Emiliano García] Page que hablan y hablan y hablan y hablan".
Desde el entorno de la presidenta madrileña se ha venido entendiendo que una moción de censura es "regalar una victoria a Sánchez". Y se presiona de manera retórica al propio Gobierno para una convocatoria electoral. "En España ya ha habido cuatro mociones de censura", se suele repetir en referencia a las elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, con sonadas derrotas del PSOE, si bien el PP necesitará la muleta de Vox para gobernar.
No ha sido Serrano el único que desde Madrid se ha referido hoy a la cuestión. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado a Junts la responsabilidad de poder acabar con la legislatura. "Junts lo que tiene que asumir es: ¿quiere que haya una moción de censura para convocar elecciones? ¿Sí o no? Es muy sencillo de responder esta pregunta", ha manifestado el regidor madrileño en la presentación del programa de los Veranos de la Villa, informa Europa Press. "Lo que no puede plantear es condiciones ajenas al ámbito de lo que es la propia moción de censura. No es lo mismo convocar una moción de censura instrumental que pretender que se vaya a Waterloo".
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