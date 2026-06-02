Caso Leire
El PSOE reconoce al juez que pagó 45.000 euros a Leire Díez entre 2015 y 2017 como periodista del PSOE de Cantabria
La información fue entregada al juez Zamarriego, que aún investiga el denominado 'caso Leire', dos semanas antes de la entrada en Ferraz por orden de la Audiencia Nacional
La investigación que desde el verano del pasado año realiza el juez de instrucción de Madrid Arturo Zamarriego en torno a la actividad de la exmilitante socialista Leire Díez ha revelado que el propio PSOE reconoce pagos a esta mujer desde septiembre 2015, concretamente 44.859 euros que le fueron abonados desde dicha fecha y hasta el mismo mes de 2017 "como asesora técnica en comunicación, en calidad de trabajadora autónoma dependiente, para el PSOE de Cantabria".
Así lo señala en un escrito el abogado del PSOE personado en dicho procedimiento, que aún instruye el titular de la plaza número 9 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, y cuyo contenido coincide en algunos aspectos con las pesquisas realizadas en el marco del caso Sepi por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que fue quien ordenó la entrada en la sede nacional del PSOE la semana pasada.
La información fue aportada el pasado 14 de mayo, apenas dos semanas antes de la citada operación judicial, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Se hizo a petición del juez Zamarriego, que se había interesado por un pago concreto admitido inicialmente por el PSOE, 15.612 euros brutos abonados "en régimen mercantil en el ejercicio 2017". Se solicitó igualmente el contrato existente respecto de dicha actividad, facturas emitidas e información de forma en la que se efectuó el pago, indicando el número de cuenta bancaria y si se realizó por ingreso directo o transferencia.
Ampliación de información
Desde el PSOE se asegura que todos los datos aportados suponen una ampliación de información con los datos contractuales con Leire Díez enviados a Ferraz por el partido en Cantabria. En esa respuesta envió los contratos, las facturas y el tipo de pago. Esa información adicional, explican fuentes socialistas, que agregan que "no constaba en las bases de datos del PSOE federal".
"Solicitada la documentación completa al PSOE de Cantabria, se constataron dos contratos a Leire Díez como asesora de Comunicación autónoma", asegura una nota del partido. El primero se corresponde con el periodo comprendido entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, por el que percibió 32.903 euros brutos. El segundo va de febrero a septiembre de 2017 y por él cobró 11.956 euros brutos. El total asciende a 44.800 euros.
"Es al recabar toda la documentación del PSOE de Cantabria cuando se constata que el total de cantidades abonadas entre 2015 y 2017 ascendió en realidad a 44.800 euros", argumentan los socialistas, que presumen de "plena transparencia y colaboración" porque enviaron al juzgado toda la documentación en cuanto dispusieron de ella.
De hecho, se detalla que el pago concreto por el que inicialmente se había preguntado se abona por partes, ya que un primer importe de 3.655 euros brutos corresponden a las facturas que compensaron el trabajo de Leire en enero y febrero de 2017 --según contrato suscrito el 1 de septiembre de 2015-- y los 11.956 euros, restantes son los pagos hechos de 1 de marzo a 7 de septiembre de 2017, en virtud del contrato suscrito el 1 de marzo de 2017 y rescindido el 7 de septiembre de 2017.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno y el Puerto de Sevilla dan luz verde a la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir contra las narcolanchas
- Pillan a un conductor con más de 815.000 euros en efectivo en su todoterreno en Cádiz
- El plan de climatización de las aulas se ralentiza: la Junta de Andalucía priorizará este año la reparación de colegios dañados por las borrascas
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este lunes 1 de junio de 2026
- Óscar Carazo deja de ser secretario técnico de fútbol formativo: el Betis reestructura su área deportiva de cantera
- Los expertos de 'The Telegraph' dictan sentencia: Sevilla es la tercera mejor ciudad del mundo por estos motivos
- Educación cierra su investigación sobre el caso Bad Bunny: descarta 'una brecha de seguridad' en las pantallas de los colegios andaluces
- Sevilla recupera el monumento a Velázquez de la Plaza del Duque: luce ya restaurado y sin los daños por los actos vandálicos