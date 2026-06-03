"Campaña descrédito UCO.doc", el email intervenido donde la Guardia Civil alertaba de las maniobras de Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO), en el marco de la operación judicial por el caso Leire Díez, intervino la semana pasada un email fechado el 7 de mayo de 2025 en el que se adjuntaba un documento titulado "06052025 ND campaña descrédito UCO.doc", según consta en el atestado policial elaborado por los agentes y que se incluye en el sumario de la causa instruida por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Ese archivo, donde la propia Guardia Civil advertía de las maniobras de Leire Díez para torpedear investigaciones judiciales, estaba incluido en un email cuyo asunto -"RV propuesta asuntos despacho 08052025"- daba cuenta de los temas a tratar en una reunión que se celebraría al día siguiente entre el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, con Alfonso López Malo, el jefe de la Policía Judicial, de la que depende de la UCO. Así se desprende de otro de los documentos incluidos en ese email, titulado "propuesta asuntos despacho JPJ con DAO 08052025", que se incluyen en el atestado policial.

El informe incorporado al sumario del caso Leire, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, acredita que el departamento de información económica de la UCO (DIECAN) "realizó una nota de despacho donde se informaba que Leire DIAZ tenía control sobre la Directora de la Guardia Civil y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa", según consta en el informe.

"Control sobre la directora general de la Guardia Civil"

En ese documento, el propio departamento de la Guardia Civil se refería a "una campaña de descrédito contra la Unidad, focalizada sobre los investigadores, promovida por personal de la empresa de hidrocarburos HAFESA y personal vinculado al PSOE, entre los que se señala a Leire Díez, entre otros". En esa nota también se hacía referencia "a que Leire Díez presume de tener un control sobre la cúpula directiva de la Guardia Civil, y de forma concreta, sobre su directora general".

En esa misma nota, que se trasladó al DAO de la Guardia Civil, se incorporaba una propuesta que, "habida cuenta de la gravedad de los hechos", consistía en "comunicar dicha situación a la cadena de mando, al objeto de recabar toda información existente (...), así como exponer dicha información a la Autoridad Judicial o Fiscal que correspondiese para la apertura de la consiguiente investigación". No obstante, no hubo constancia de que esta información se trasladara a fiscalía o autoridades judiciales.

En esa reunión del 8 de mayo, López Malo pidió al DAO que "debido a la gravedad de la información", el contenido de esa nota "fuese puesto en conocimiento de la Directora de la Guardia Civil". "A raíz de esta propuesta, el DAO le manifestó que la Directora General ya era conocedora de la misma", detalla el informe de la UCO.

"Con conocimiento de la Directora de la Guardia Civil"

El 12 de mayo de 2025, hubo otro email con una segunda nota de alerta, "donde se contextualizaba prácticamente lo mismo" que en la primera nota. El informe de la UCO recoge las testificales de Rafael Yuste, jefe de la UCO entre el mes de julio de 2023 y diciembre de 2025, que detalló que en esa segunda nota había aún más detalles, y se apuntaba tanto al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que tendría "conocimiento" de las maniobras de Díez.

En esa nota "se señalaba que, por parte de un grupo de personas, entre las que se encontraría Leire Díez, se estaría orquestando una campaña para desacreditar las investigaciones de corrupción desarrolladas por la Unidad Central Operativa". En este caso, la nota informativa también daba cuenta de la existencia de "una reunión por videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlyn, responsable de la empresa HAFESA, entre otros, con la intención de obtener información sobre la UCO y sus investigadores que permitiese desacreditar la investigación judicial".

Esa misma nota apunta que "Díez se encontraría respaldada para dicha actuación por Santos Cerdán, teniendo a su vez conocimiento del objeto y finalidad de la misma, la Directora General de la Guardia Civil". La UCO apunta así a que habría constancia documental de que Mercedes González habría tenido conocimiento de las maniobras de Díez.

El atestado donde figura esa reunión consta en la causa que Pedraz investiga en la Audiencia Nacional y donde describe el caso Leire como una organización criminal que llevó a cabo una campaña de maniobras, intentos de extorsiones y sobornos, urdidas presuntamente por el exsecretario de Organización del PSOE, Cerdán, y la propia Díaz, que estaría sufragada por el propio Partido Socialista a través de facturas falsas, según detalló en el auto. Estas operaciones, en las que hay más de media docena de imputados, entre ellos la actual gerente del PSOE, habrían comenzado después del periodo de reflexión de Pedro Sánchez por la imputación de su esposa y buscaban "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente".