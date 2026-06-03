PP y Vox cierran un acuerdo de gobierno en Castilla y León que incluye la "prioridad nacional"

El PP y Vox han cerrado ya su acuerdo de gobierno de coalición para Castilla y León y lo anunciarán este miércoles.

Serán el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, quienes anunciarán ese acuerdo en una comparecencia conjunta en las Cortes de Castilla y León.

Tras unas intensas jornadas de negociación, ambos anunciarán tanto el contenido del acuerdo, similar aunque más detallado que los alcanzados por los mismos partidos en Extremadura y Aragón, como el reparto de los departamentos y los plazos en que piensan cumplir cada compromiso, , tal y como han confirmado a EFE fuentes de la negociación.

En las últimas semanas, a través de su portavoz en las Cortes, Carlos Pollán, Vox ha dado por hecho que el concepto de 'prioridad nacional' para el acceso a determinadas ayudas públicas estará incluido en el acuerdo que firmen con el PP.

Está por ver si en el caso de Castilla y León, PP y Vox optan por la fórmula elegida en Extremadura, que vincula el acceso a determinadas ayudas con el empadronamiento en esa misma autonomía, o si eligen la fórmula de Aragón.

Este detalle es importante para determinar cuántas personas se verían afectadas por esas limitaciones, ya que en caso de las ayudas para acceder a una vivienda puede implicar que emigrantes de Castilla y León que se encuentren en otras autonomías y se planteen regresar se vean penalizados por no haber estado empadronados en los últimos años en esta Comunidad, sino en otra.

Otro de los asuntos que PP y Vox debían aclarar en Castilla y León es la acogida de menores extranjeros no acompañados, uno de los temas que más enfrentó a Mañueco con los portavoces de Vox tras romper el gobierno de coalición en julio de 2024, junto con otros asuntos como las relaciones con los sindicatos.

También está pendiente de conocer cómo afrontan la posible derogación del Decreto de Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, que ya pactaron en la anterior legislatura con la elaboración de una proposición de ley de Concordia, de la que finalmente el PP se desmarcó tras la ruptura de la coalición.

Tercera legislatura

Alfonso Fernández Mañueco, presidente en funciones, se someterá así a su tercera investidura y formará también un tercer gabinete de coalición, con Vox por segunda vez, al ser de nuevo llave de gobierno tras las elecciones del pasado 15 de marzo.

El popular acudió a su primera investidura en julio de 2019, tras las elecciones celebradas en mayo de ese año, en las que el Partido Popular obtuvo 29 escaños frente a los 35 del PSOE, pero el pacto con Ciudadanos (12 procuradores) le dio la Presidencia de la Junta mientras que la formación naranja se hizo con la de las Cortes de la mano de Luis Fuentes.

En abril de 2022, hace algo más de cuatro años, se sometió a su segunda investidura tras lograr la victoria en las elecciones de febrero de ese año, las primeras que se celebraron de forma anticipada. Entonces no logró la mayoría absoluta y pactó con Vox, que tenía 13 procuradores en la Cámara.

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Ahora, Fernández Mañueco encara su tercera investidura y formará el cuarto gobierno de coalición de la historia de la comunidad. Tras el primero entre 1989-1991 entre PP y CDS, llegó el segundo de PP y Cs, de 2019 a 2021 y, el último de PP y Vox, entre 2022 y 2024.