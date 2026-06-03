La UCO sostiene que la actuación de la trama de Leire Díez buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente"

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigan la trama presuntamente liderada por el que fuera 'número 3' del PSOE Santos Cerdán --con el fin de boicotear causas judiciales abiertas contra el partido en el Gobierno-- sostienen en uno de los informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que la actuación de este grupo, en el que tendría un papel singular la exmilitante Leire Díez, buscaba "proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE, y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.

Esta conclusión se incluye en uno de los documentos que obran en el sumario, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del nuevo frente judicial contra el PSOE que estalló el pasado 27 de mayo con la imputación de la gerente del partido y cuando agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraron en la sede federal del PSOE en Madrid, en la calle Ferraz, en la vivienda en Milagro (Navarra) de Santos Cerdán y en la casa y el despacho del histórico dirigente del PSOE Andaluz Gaspar Zarrías (Zaño Sociedad Consultora). Se indagan pagos desde el partido para alimentar la actividad de los miembros de esta trama contra jueces, fiscales y policía judicial.

Los agentes basan su razonamiento en el análisis efectuado de las pruebas halladas, que les ha permitido determinar "la existencia de un grupo de personas que, durante un periodo de tiempo determinado, comprendido al menos entre los años 2024 y 2025, habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciadamente delictivas".

Contra altas instituciones del Estado

Los delitos que se atribuyen por el momento a los investigados, varían en función de las actividades desarrolladas por cada uno de ellos, son la organización criminal, varios cohechos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil (por emisión de facturas falsas), prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. Es precisamente este último el que determinaría la competencia de la Audiencia Nacional para investigar unos hechos que inicialmente comenzaron a analizarse por un juez ordinario de Instrucción de Madrid, Arturo Zamarriego, tras recibir las denuncias de varios afectados.

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Los uniformados desvelan que, a consecuencia de una serie de hechos en las causas judiciales que afectaban a los socialistas y a sus dirigentes, Cerdán convocó una reunión en la sede del PSOE ubicada en la Calle Ferraz a la que, entre otros, asistió el que fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez ante de su llegada a la Moncloa, Juan Manuel Serrano, quien según los agentes "fue participe y conocedor de la evolución de la actividad desplegada, recibiendo consultas provenientes de Leire Díez", quien se encargaba "de coordinar en mayor medida el desarrollo de su actividad, haciéndolo bajo las directrices de Santos Cerdán". En total, hay 11 investigados en la causa.

Cerdán y Leire Díez, "los dirigentes"

"En el ámbito de esta actividad criminal, Santos Cerdán y Leire Díez se constituirían como los dirigentes de la misma, encontrándose, entre otros, en este caso en un escalón inferior, Javier Pérez Dolset, que habría actuado directamente bajo las directrices de Díez. Esta actividad la desarrollaron de forma coordinada y manteniendo unidad de acción y dirección. Lo hacían además siguiendo una estrategia", prosiguen los agentes, que de esta manera definen la actuación de una presunta organización criminal.

Y Cerdán, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto "a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros", destaca la UCO.

Los agentes resaltan "la capacidad de cohecho e influencia por parte de la organización", pues habría ofrecido a personas investigadas "la posibilidad de obtener un trato procesal más favorable, beneficios económicos o puestos de trabajo en el seno de la Administración pública, todo ello a cambio de facilitar información de carácter comprometedora relativa a terceros, especialmente respecto a miembros de la Judicatura, Fiscalía y de la Guardia Civil, encargados de la instrucción de dichas causas que afectaban al partido".

"Leire Díez Imparte instrucciones"

Y la coordinadora de estas actividades presuntamente delictivas, según la UCO, era Leire Díez, pues "imparte instrucciones, asigna roles o cometidos", aunque lo hace "supeditada a las decisiones de Santos Cerdán, con el que mantiene una interlocución constante en lo concerniente a los hechos investigados, normalmente materializada a través de reuniones presenciales celebradas en la sede del PSOE".

El empresario Javier Pérez Dolset a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, / FERNANDO VILLAR / EFE

El papel principal de Pérez Dolset fue el de "fuente de información". Sin embargo, su labor no se habría limitado a eso, sino que desempeñó "labores genéricas de apoyo a Leire Díez". En concreto le habría facilitado contactos y la acompañó "a varias reuniones clave en la actividad que la organización venía desarrollando". Como por ejemplo habría ocurrido con un encuentro "con el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, el empresario Alejandro Hamlyn López o el fiscal Ignacio Stampa, en las que no solo habría participado, sino en las que habría tenido un papel activo".

Protagonistas

Por el momento, Pedraz dirige el procedimiento contra la gerente del PSOE Ana María Fuentes, al considerarla, "al menos, cómplice" de facturas mendaces que habrían servido para justificar pagos a Díez y otra de las colaboradoras de la trama. También contra Cerdán, la propia con Leire Diez, el empresario con varias causas abiertas en la propia Audiencia Nacional Javier Pérez Dolset y el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, a quien se acusa utilizar su empresa como vehículo para pagar hasta 16.000 euros a la entonces aún militante socialista.

El resto de imputados son los abogados Ismael Oliver -- el primer defensor de Koldo García en el caso ya juzgado en el Tribunal Supremo-- y Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán en la causa que motivó su ingreso en prisión como jefe de otra trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Completa la lista el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022, y que está imputado en el caso hidrocarburos.

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Aunque no se encuentran entre la lista de imputados, Pedraz también apunta en el auto de entrada en la sede del PSOE al diputado por Jaén y ex adjunto en Organización -Juan Francisco Serrano -pupilo político de Zarrías, quien al ser aforado solo puede ser investigado por el Tribunal Supremo; y a Juan Manuel Serrano, que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y luego presidente de Correos. Les atribuye por el momento la "ejecución de concretos y aislados actos en auxilio del ilícito plan", si bien aún no concreta su responsabilidad penal.