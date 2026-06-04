El expresidente de la Diputación de Badajoz niega haber promovido la plaza del hermano de Sánchez: "Absolutamente no"

El expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha negado haber promovido la plaza de coordinador de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Absolutamente no", ha respondido a su abogado, Juan José Torres, cuando le ha preguntado si pensaba en alguna persona concreta para ese puesto.

Gallardo ha sido finalmente el segundo en declarar, tras David Sánchez, en el juicio que se sigue contra ellos dos y nueve personas más en la Audiencia de Badajoz por la presunta contratación irregular del hermano del presidente del Gobierno y su amigo Luis Carrero.

Gallardo accediendo a la Audiencia de Badajoz, este jueves. / Jesús G. Hinchado

El expresidente de la diputación ha explicado que cuando se creó la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios se hizo con la intención de proyectar fuera de las aulas "la ingente" cantidad de propuestas de ambos centros y que se decidió que fuera un puesto de alta dirección porque, de esta forma, cuando los conservatorios pasarán en el futuro a la Junta de Extremadura, se podría amortizar el puesto sin coste alguno.

"Me importa poco quién la propusiera (por la plaza de David Sánchez), pero yo asumo la creación de ese y de cualquier otro puesto como presidente", ha dicho Gallardo, quien, no obstante, ha precisado que la idea partió del Área de Cultura.

El expresidente ha querido aclarar que su equipo de gobierno tomó la decisión política de generar este puesto, pero que el que realmente lo creó fue el pleno cuando lo aprobó.

Gallardo ha asegurado que no recibió ninguna llamada de Pedro Sánchez para realizarle ninguna petición para que favoreciera a su entorno o a su familia. "Ni siquiera era consciente entonces de que tenía un hermano", señaló.

"Que gane el mejor"

En este sentido, ha reconocido que si hubiera querido hacer "un traje a medida", lo podría haber hecho y sin límite presupuestario con un puesto de confianza. Sin embargo, explicó que cuando le comentaron que uno de los candidatos era el hermano de Pedro Sánchez -en ese momento exsecretario general del PSOE, recalcó- lo único que dijo fue: "Que gane el mejor".

Gallardo ha sostenido que tampoco manejó los tiempos para la cobertura del puesto ni, como mantiene la UCO, dio el "pistoletazo" para que se publicara en una determinada fecha, sino que el proceso se llevó a cabo en los plazos habituales. "Ayer asistí a la lectura de una novela de ficción propia de los premios Felipe Trigo", ha dicho sobre la declaración del teniente coronel Antonio Balas.

Según ha explicado, tampoco supo que se modificó la denominación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas hasta que el cambio era un hecho y supuso que no se le comunicó porque era una decisión de carácter "técnico" que no implicaba ningún coste económico.

"Acusaciones políticas"

En un momento de su declaración, Gallardo ha tenido un ‘lapsus intencionado’: "Las acusaciones políticas, perdón, populares", dijo. El presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, le ha llamado la atención.

Tras el expresidente han comparecido ante el tribunal el resto de investigados, que como Gallardo y Sánchez solo han respondido a las preguntas de sus abogados.

El exdiputado de Cultura, Francisco Martos y el funcionario de Inspección Félix González, como el resto de los investigados, han asegurado que no detectaron irregularidades ni recibieron presiones para beneficiar al hermano del presidente ni, en el caso de la plaza de Carrero, a su amigo.

Juana Cintas, directora entonces de Recursos Humanos, ha añadido que esta área no propone la creación de plazas, sino que ejecuta las directrices que se le dan desde otros servicios, y ratificó que nunca recibió quejas por la labor de David Sánchez.

Por su parte, Elisa Moriano, directora de Cultura cuando se creó la plaza que se adjudicó al músico, ha negado que hubiera mantenido una reunión con Gallardo y la entones diputada de Cultura, Cristina Núñez, en relación con este puesto. Esta última ha señalado que no le correspondía proponer plazas, que eso partía de las direcciones de cada área, y que la urgencia de que se revestía su cobertura era la fórmula que se usaba habitualmente.

En el informe de necesidades de los conservatorios

En su declaración, Moriano ha insistido -desmintiendo al exdirector del conservatorio superior, Evaristo Valentí- que la propuesta del coordinador de los conservatorios estaba recogida en el informe de necesidades que le habían trasladado los directores de ambos centros y defendió que se eligió al candidato "más idóneo".

También Manuel Candalija, que estuvo en la comisión de valoración y que después asumió la dirección de Cultura, ha reconocido que el proyecto de David Sánchez fue el "más interesante" y ha defendido que hizo el trabajo que se le había encomendado.

Cambio de nomenclatura

En cuanto al cambio de denominación de la plaza a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, Emilia Parejo, ha precisado que no se creó nunca una nueva, sino que se transformó para adaptarla a "realidad" después del crecimiento y "éxito" del programa ‘Ópera Joven’, que impulsó el hermano de Pedro Sánchez.

La plaza de Carrero

Sobre la plaza de Luis Carrero, Candalija, quien propuso su creación, ha argumentado que era necesaria para coordinar las actividades de todos los centros de esta área y para gestionar fondos europeos para proyectos deportivos y culturales. ha afirmado que no hubo trato de favor y que de lo único que informó al exasesor de Moncloa, como a cualquier otro funcionario que se interesara, es de que la plaza se iba a convocar, pero cuando ya estaba aprobada y su creación era "vox populi".

Ricardo Cabezas, diputado de Cultura, investigado por la contratación de Carrero, ha señalado que no vio "descabellada" la creación este puesto por la cantidad de actividades que se desarrollan, que dio el visto bueno a la propuesta de Candileja y que desconocía si Carrero colaboraba con David Sánchez de manera personal y desinteresada antes de incorporarse a la diputación.

Niega las influencias

El exasesor de Moncloa, por su parte, que ha declarado en último lugar, ha explicado que conoció de la plaza de la Diputación de Badajoz porque el hermano del presidente lo había escuchado "en los pasillos". Tenía interés porque quería regresar a Extremadura y estuvo pendiente de la convocatoria. Sobre los correos que intercambió con David Sánchez sobre su incorporación, ha declarado que no hablaba de que la plaza fuera para él, sino de cuándo se iba a convocar.

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Carrero ha negado que el hermano del presidente influyera para que se creara y se le adjudicara el puesto, así como que fuera una "tapadera" para que trabajara por Sánchez. "No hacía el trabajo de él, además soy incapaz de hacerlo porque no soy músico", ha dicho.