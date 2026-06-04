El hermano de Sánchez declara que la Oficina de Artes escénicas no era "una oficina con ventanilla" sino una categoría que no solicitó

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha comenzado su declaración este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz señalando que únicamente respondería a su abogado defensor, Emilio Cortés, que ha eludido cualquier pregunta sobre su proceso de selección para un puesto directivo en la diputación provincial, donde el músico llegó en el verano de 2017. Ha sido el primero de los acusados en esta causa en declarar, inaugurando una sesión que ha despertado gran expectación y congregado a numerosos periodistas en la capital pacense.

Sobre su nombramiento como Jefe de la Oficina de Artes Escénicas en octubre de 2022 -- su llegada a la Diputación de Badajoz fue años antes como coordinador de conservatorios de música-- Sánchez ha explicado que dicho puesto no estaba ubicado en ningún lugar concreto (aparte de los espacios comunes que fue ocupando) porque "no era entendido como una oficina con ventanilla", sino como una categoría administrativa que él nunca solicitó ni influyó para que le concedieran. Además, el cambio de denominación del puesto de trabajo no le supuso ningún aumento salarial.

Concretamente, sobre la ubicación de su puesto de trabajo, ha recordado que cuando entró a trabajar en la Diputación de Badajoz inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio, pero "durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades". Posteriormente, cuando regresó de una excedencia "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", y entre 2023 y 2024 hizo "uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo", hasta que finalmente "hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de servicios centrales", situado en la Plaza de España de Badajoz.

Sánchez se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por dos delitos de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación administrativa que reclaman para él las acusaciones populares, puesto que la Fiscalía no ve delito en las actuaciones realizadas por él ni por los responsables de la Diputación de Badajoz para concederle un puesto directivo como coordinador de conservatorios y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Declaración breve

En una comparecencia que apenas duró un cuarto de hora, tan breve como el número de preguntas que le realizó su letrado, David Sánchez explicó que el cambio de denominación de su puesto de trabajo obedeció a la "evolución de las actividades profesionales" que venía desarrollando en la Diputación de Badajoz, que conllevaban un aumento del volumen de subvenciones a gestionar y también del área de influencia, pues se contaba con proyectos de carácter transfronterizo con Portugal.

David Sánchez y su abogado, Emilio Cortés, llegan al juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz / Andrés Rodríguez - Europa Press

El abogado también incidió sobre la compatibilidad de su cliente para realizar determinados proyectos y en respuesta a esta pregunta el hermano de Sánchez comentó que nunca pidió compatibilidad para una actividad privada si bien en una ocasión pidió hacerlo en relación con una orquesta portuguesa que quería ingresar en una ocasión por una orquesta portuguesa que quería ingresar a profesores y alumnos del conservatorio pacense. "Lo elevé a Emilia Parejo, que era mi directora de área, pero contestó negativamente", añadió.

Además de Sánchez han sido procesadas otras diez personas, entre ellas el expresidente de la Diputación pacense y exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, para el que se reclama año y medio de cárcel al atribuírsele únicamente un delito de tráfico de influencias, y que declaró tras la breve comparecencia del hermano del presidente del Gobierno. Al inicio del juicio se declaró extinguida, por prescripción, la responsabilidad penal que inicialmente se atribuía al hermano de Pedro Sánchez por el delito de aceptación de nombramiento ilegal y por la que se le reclamaba una multa.

La contratación del ex asesor en Moncloa

El resto de acusados están relacionados con las áreas de Cultura y Recursos Humanos de la institución provincial, además del jefe de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y ex asesor en Moncloa. Sobre la contratación de este último, el hermano de Pedro Sánchez ha eludido cualquier responsabilidad y únicamente ha reconocido que le avisó en septiembre del 2023 de que se requería un refuerzo en el área de Cultura, si bien él no tenía "capacidad de decir nada ni información administrativa" al respecto.

Sobre esta persona, el hermano de Sánchez también reconoció que mantiene con él "amistad desde hace bastante tiempo", y ha explicado que antes de 2023 habían colaborado, aunque no a través de una relación laboral, ya que él le "ayudaba en redactar mejor" sus ideas. Sánchez relató que Carrero era "una persona "muy interesada en los proyectos culturales" y le ayudaba en los asuntos en los que él estaba trabajando, a través de una "colaboración desinteresada absolutamente".

En el interrogatorio, el abogado abordó un correo que David Sánchez le envió a Luis Carrero antes de que le adjudicaran la plaza, en la que le señalaba que cuando se incorporara a ese puesto, pasaría una semana en Badajoz para acompañarle, un mail que ha achacado a "un malentendido". La razón es que en septiembre de 2023 empezó a "escuchar en los pasillos de diputación que se va a crear un refuerzo en el área de Cultura", una información que trasladó a Luis Carrero para que estuviese "atento" por si le interesaba. Dos meses después, le dijeron que la plaza ya estaba, por lo que "el malentendido" consistió en que él confundió "que la plaza estaba publicada con la adjudicación de la plaza".

Además, Sánchez aseguró desconocer las funciones de Luis Carrero en su puesto de jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, aunque sí confirmó que le "consta" que él realizaba su trabajo con regularidad. Finalmente, el abogado le preguntó por las críticas sobre que Carrero realizaba el trabajo de Sánchez, respecto del que éste ha señalado que es "una persona muy válida", pero su actividad de dirección de orquesta "requiere de una formación técnica" que Carrero no tiene: "Luis es una persona muy talentosa, pero no puede hacer mi trabajo", concluyó.

En otro momento de su declaración, y en cuanto al hecho de que la nueva denominación incluyera como función la de relaciones institucionales, el músico ha resaltado que ello no obedecía a un capricho personal ni a una actividad privada, pues todas las actividades eran publicitadas con logotipos de la Diputación y se abrían expedientes se hacían controles de gasto. Por otro lado, el acusado ha situado ‘Ópera Joven’ “dentro del paraguas administrativo” que representaba su Oficina, incluyendo dentro de sus actividades talleres vocales, de creación teatral o expositivos en colaboración con museos.

Las declaraciones testificales ante la Audiencia de Badajoz que han precedido a este momento han reflejado varios aspectos poco claros en los procesos de creación de plazas y contratación, tanto la de David Sánchez como la de Luis Carrero. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), por su parte, ratificaron que del análisis de miles de correos electrónicos podía concluirse que el puesto de David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios fue creado para este último.

Al finalizar la jornada, la mayor parte de las acusaciones populares personadas --se ha desmarcado Manos Limpias-- duplicaron sus peticiones de condena para el hermano de Sánchez hasta los 6 años de prisión, lo que motivó la queja de las defensas por considerar este movimiento "sorpresivo e insólito". En el caso de Gallardo, han elevado hasta los cuatro años de prisión.