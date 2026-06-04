El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska y denuncia la "delincuencia de Estado" del PSOE

El Partido Popular (PP) solicita la dimisión de la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las revelaciones del sumario del juez Santiago Pedraz sobre el caso de Leire Díez, que refleja hasta tres reuniones entre la 'fontanera' del PSOE con González, quien llegó al cargo en septiembre de 2024, cuando la trama que lideraba Santos Cerdán -que según los investigadores tenía por objeto proteger al Gobierno y al presidente-ya estaba a pleno funcionamiento.

En una rueda de prensa este jueves en la sede de Génova, la segunda que convoca el partido esta semana, la vicesecretaria de Organización de los populares, Alma Ezcurra, solicitó esas renuncias o ceses y, de nuevo, la convocatoria inmediata de elecciones generales, ante lo que no dudó en describir como una "delincuencia de Estado".

La número tres del primer partido de la oposición reivindicó que en la actual situación existen "muchos sumarios pero un solo caso, y ese caso es el caso del PSOE", tras las últimas revelaciones. Y describió así la corrupción que afecta al PSOE y al Gobierno: "Son siempre los mismos nombres. Las dos personas de la máxima confianza de Pedro Sánchez, el señor Ábalos y el señor Cerdán, es Leire Díez, es Koldo García, es José Luis Rodríguez Zapatero, es el hermano de Pedro Sánchez, es su mujer... esto significa que todas las tramas desembocan en un mismo punto y todas terminan en una misma persona, el Uno, el One". La también eurodiputada de los populares argumentó que no se trata de tramas "aisladas", sino de "un poder que ha confundido el Gobierno con el partido, el partido con la familia, la familia con el Estado y el Estado con Pedro Sánchez", remató Ezcurra.

"No descartamos ningún instrumento constitucional"

Preguntada sobre la posibilidad de una moción de censura, reiteró el mensaje de su partido, expresado incluso por Alberto Núñez Feijóo esta misma semana, sin descartarla pero tampoco dando ningún paso hacia la misma. "El Partido Popular no descarta ningún instrumento constitucional. El Partido Popular lo que pide son elecciones, porque nos parece la salida más rápida, más democrática y más limpia. Dicho esto: si Pedro Sánchez no convoca elecciones, el Partido Popular no descarta ningún instrumento constitucional, no lo ha descartado nunca ni lo va a descarta ahora", insistió.

Sí pareció descartar que se vayan a llevar a cabo manifestaciones contra la "mafia" del Gobierno, un término empleado en las protestas ciudadanas que con con gran éxito de convocatoria abanderó el año pasado Feijóo, tras el estallido del caso Cerdán, aunque fuentes del PP no dan por imposible que se puedan volver a llevar a cabo. "¿Por qué no convocamos a los españoles? Puede tener sentido, hay que hacer un llamamiento a los españoles a defender sus propias instituciones democráticas. Hay quien piensa que el problema de todo lo que está pasando es la política, y yo creo que es todo lo contrario. La solución al proceso de degradación brutal que está viviendo España es política, y son las urnas. Y a eso sí que llamamos a los españoles, y a Pedro Sánchez", reflexionó Ezcurra, jugando a cierta ambigüedad sobre la posibilidad de volver a protagonizar manifestaciones como las del año pasado.

Noticias relacionadas

Ezcurra no olvidó una reflexión retrospectiva sobre el término mafia, empleado en los lemas del año pasado. "Fuimos muy criticados cuando usamos ese concepto, y con la información que tenemos ahora... si les gusta más puedo decir: organización criminal. Y no lo digo yo, lo dice la UCO y lo dice algún juez".

Suscríbete para seguir leyendo