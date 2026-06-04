La UCO registra la empresa vasca Tubos Reunidos en busca de pruebas de desvío de ayudas públicas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han llevado a cabo este jueves una operación de entrada y registro en dos sedes de la metalúrgica Tubos Reunidos, en Bilbao y en la localidad alavesa de Amurrio. El registro ha sido avalado por un encargo del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y se integra entre las labores de una parte secreta de la instrucción judicial del caso Leire que apunta a las investigaciones por la implicación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la canalización de comisiones y mordidas.

Los investigadores buscan elementos para confirmar desvíos millonarios de fondos procedentes de ayudas públicas canalizadas por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), desvío que se habría realizado bajo la supuesta dirección de Santos Cerdán siendo secretario de Organización del PSOE, y con intervención de su socio vasco-y también procesado en el caso- Anxon Alonso.

La pesquisa de este jueves en Euskadi está conectada con un requerimiento de información realizado recientemente por la UCO en la sede central de la SEPI en Madrid.

Cobrar por ayudar

La empresa que está siendo objeto de esta investigación languidece en un concurso de acreedores, si bien mantiene parte de su actividad. Su sede registral está en Álava, si bien su sede operativa es la planta de Bilbao, en la que la plantilla espera la llegada de un inversor que quiera insuflarle oxígeno.

Tubos Reunidos fue objeto de una operación financiera de rescate público aprobada por la SEPI siendo su presidente Vicente Fernández. La firma recibió 112,8 millones de euros y, según sospecha la UCO, con mediación de la trama de supuestas influencias y mordidas de Santos Cerdán. El Gobierno ayudó a la empresa incluyéndola en un programa de apoyo a industrias estratégicas golpeadas por la pandemia de covid. Se consideró entonces que la firma tenía una plantilla grande en riesgo (algo más de 1.000 trabajadores) y que opera en un sector estratégico, con productos básicos, sus tuvos, para la industria energética.

La UCO ya estableció en uno de sus informes que en la gestión de esa ayuda se interpusieron Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, en una cuadrilla que se autodenominaba en euskera Hirurok (nosotros tres).

Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora en torno a Tubos Reunidos, recogidas en el sumario del caso, sitúan a Leire Díez como canalizadora de la petición de ayuda pública de Tubos Reunidos, incluso montando una reunión en la sede federal del PSOE con Santos Cerdán y dos directivos de la empresa, afectada por una situación de insolvencia. Pero es Vicente Fernández el receptor más directamente citado por los investigadores de la Guardia Civil, cuyos investigadores de la UCO le colocan en el papel de supuesto cobrador de una comisión después de que la firma obtuviera la ayuda pública y, posteriormente, se le agilizara una mejora en las condiciones de devolución del préstamo recibido por el Estado.

Los informes de la Guardia Civil no hablan de un pago directo, un soborno de tú a tú. Este caso, entre otros cuatro desvíos de fondos públicos de las mismas características, redefinen el concepto de "mediación". Ante los agentes de la UCO, Leire Díez y Vicente Fernández tildaron su intervención en las ayudas de "mediación". Y un pago de 114.950 euros fue a parar a la firma Mediaciones Martínez, vinculada al que fuera presidente de la Sepi.

Las operaciones de la UCO en torno a aquella ayuda pública y el posterior aplazamiento apuntarían -la pieza está declarada secreta por el juez Pedraz- a la comprobación de si la venta de diversos activos de Tubos Reunidos se realizó para proporcionar más dinero a la trama, en un desvío que podría ser millonario.

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