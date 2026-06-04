Zapatero no acudirá a los actos del Papa a los que está invitado: declina ir al Palacio Real y al Congreso

José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido no acudir a ninguno de los actos a los que estaba invitado como expresidente del Gobierno con motivo de la visita del Papa León XIV. Según fuentes del entorno de Zapatero, el exjefe del Ejecutivo ha excusado su presencia en el recibimiento previsto en el Palacio Real, el sábado, y en el acto de la Cámara baja, el lunes. El exjefe del Ejecutivo está siendo investigado en la Audiencia Nacional por corrupción y tiene previsto declarar ante el juez los próximos 17 y 18 de junio.

En la Zarzuela, en el recibimiento que Felipe VI y Letizia darán al Pontífice, sí estarán los otros tres expresidentes, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy, que hace días que confirmaron su asistencia, apuntan fuentes de la Casa del Rey. En ese acto, a mediodía del sábado, tomarán la palabra el Monarca y León XIV, en el que será su primer discurso de la visita de siete días que va a hacer a España.

Para la jornada del lunes en el Congreso, donde el Pontífice también hará una intervención, fuentes de la Cámara baja tienen la confirmación de la asistencia de Rajoy, el 'no' de González y el silencio, por ahora, de Aznar. El expresidente socialista, muy crítico con Pedro Sánchez, no coincidirá con él en el Congreso, algo que sí ocurrirá en el Palacio Real, donde el anfitrión es Felipe VI.

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Según un portavoz de Zapatero, el exdirigente socialista está centrado en preparar la declaración ante el juez José Luis Calama en el 'caso Plus Ultra', la aerolínea que recibió un préstamo de 53 millones de euros del Gobierno central para superar el impacto del covid en el negocio. El expresidente aparece como presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” cuya finalidad “es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra”. Calama explica que la estructura investigada no se limita a España y que, siguiendo instrucciones de Zapatero, se creó al menos una sociedad off-shore.

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