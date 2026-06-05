Feijóo desafía a Junts y PNV: "Todo eso se acabará, con ayuda de otros partidos o sin ella"

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, desafía al Partido Nacionalista Vasco (PNV) y a Junts per Catalunya en un vídeo publicado este viernes en las redes sociales, poco después de las primeras palabras de Pedro Sánchez sobre el caso de Leire Díez, en las que el presidente del Gobierno niega que diese orden alguna o que se le hubiera informado de la trama para intentar amedrentar a mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o a jueces y fiscales, en la que el juez Santiago Pedraz otorga un papel principal al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

"La buena noticia es que todo esto se acabará, con ayuda de otros partidos o sin ella. Antes o después, España volverá a tener la palabra", afirma Feijóo en clara referencia a los nacionalistas catalanes y vascos, en una grabación de casi dos minutos donde aparece primero en la calle, luego entrando por la puerta principal de la sede del PP en Génova 13 y por último en su propio despacho de la planta séptima.

El video comienza con Feijóo, de traje y camisa azul, sin corbata, asegurando que "esta semana he estado bastante en la calle, y la mayoría de vosotros me habéis mostrado vuestra total estupefacción por lo que está pasando". Y a continuación añade: "La corrupción del Partido Socialista parece no tener fin, es verdad".

Las "casualidades"

Feijóo contesta también a las afirmaciones del Gobierno, singularmente en boca de los ministros socialistas de Transportes, Óscar Puente, y de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, de que se estarían produciendo sospechosas casualidades. "He oído al Gobierno decir que no creen en las casualidades, y yo tampoco. Si hay catorce jueces investigando, doce sumarios en los juzgados, dieciocho delitos y casi un centenar de personas, es porque tenemos al Gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Obviamente. Es un drama, lo sé. Todo está saliendo a la luz porque el Gobierno está podrido. Pero España no. La democracia sigue funcionando", remarca el líder de la oposición.

De manera retrospectiva, Feijóo concluye sobre el Ejecutivo del PSOE: "Hoy sabemos que ya llegaron corrompidos, que la corrupción ha infectado once ministerios y el Palacio de La Moncloa, que no dejaron de corromperse ni en la pandemia, sabemos que se corrompieron desde el escalón más bajo hasta el más alto nivel, desde el portero de puticlub que colocaron de asesor [en referencia al que fuera ayudante del exministro José Luis Ábalos, Koldo García] al Consejo de Ministros. Sabemos que se corrompieron dirigentes en activo, familiares... y hasta los que se habían retirado, como el señor Zapatero; que se corrompieron dentro y fuera de España, y que se corrompieron para taparlo todo, como estamos viendo estos días".

El presidente del PP subraya igualmente que el conocimiento de estos escándalos ha sido posible gracias a la tarea de "jueces, fiscales, agentes de la Guardia Civil, policías... servidores íntegros que cumplen con su deber y que tienen todo nuestro reconocimiento". Un reconocimiento que extiende "a los medios de comunicación libres de nuestro país".

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Feijóo concluye que "habrá elecciones, y habrá cambio, y con él un Gobierno decente, que piense solo en la gente".