Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso Sanidad chorizoCortes tráfico TranvibúsCuponazo viernesRehabilitación Los PajaritosMorante Puerta del PríncipeIconica AitanaRetenciones accidente AP-4Nuevo parque acuático SevillaMercadillo sábados SevillaRancio santuario Arcade SevillaContratación capellanesParque infantil agua SevillaSocavón Mazagón
instagramlinkedin

Caso Leire

La presidenta del Poder Judicial insiste ante las críticas contra los jueces: "Todo intento de injerencia amenaza el Estado de Derecho"

Perelló menciona la existencia de "veladas campañas de desprestigio" durante la clausura de unas jornadas jurídicas

Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, clausura unas jornadas jurídicas

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, clausura unas jornadas jurídicas / CGPJ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha aprovechado este viernes su intervención en la clausura de unas jornadas jurídicas para volver a referirse a los ataques que desde determinados ámbitos políticos se siguen realizando contra jueces que instruyen causas que afectan al partido en el Gobierno, tras el estallido del caso Zapatero y el que indaga en supuestos pagos del PSOE para alimentar una trama dirigida, precisamente, a sabotear causas judiciales.

"Todo intento de injerencia en la independencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho”, ha manifestado, para insistir en que los jueces deben “ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas campañas de desprestigio” y reiterar su “absoluto respaldo” a los miembros de la Carrera Judicial.

Noticias relacionadas

Actúa así en la línea adoptada desde el pasado martes por la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces, una petición de respeto que no le pareció suficiente a una gran parte de la carrera. De hecho, todas las asociaciones de jueces y fiscales --menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia e Unión Progresista de Fiscales-- no tardaron en elaborar conjunto en el que acusan al Consejo de "falta de contundencia" y exigiendo a la fiscal general del Estado que se pronunciara al respecto. Si bien Perelló ha insistido en la defensa de los jueces, Teresa Peramato no ha realizado pronunciamiento alguno por el momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El parque infantil de Sevilla con atracciones acuáticas gratuitas para todos los visitantes: estos son sus horarios y ubicación
  2. Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 4 de junio de 2026
  3. El SAS arranca su plan de verano con miles de contratos de uno a cuatro meses y sigue sin activar la bolsa única de empleo
  4. El Ayuntamiento de La Puebla del Río blinda el municipio contra el virus del Nilo: instala una torre que caza un millón de mosquitos al día
  5. Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el día del Corpus, el 4 de junio
  6. El alcalde de Sevilla no logra el apoyo de Vox y paraliza su plan para permitir pisos más pequeños en los nuevos barrios
  7. Corrida del Corpus en Sevilla: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado protagonizan un cartel de máxima expectación en la Maestranza
  8. Sevilla quiere a su Hijo Predilecto: Morante de la Puebla conquista su tercera Puerta del Príncipe en la Maestranza y procesiona por las calles en el Corpus

Reducir la brecha digital y el fracaso escolar en la juventud gitana

Reducir la brecha digital y el fracaso escolar en la juventud gitana

Sevilla se vuelca con Aitana: desfile de rostros conocidos en el segundo 'sold out' de la Plaza de España

Sevilla se vuelca con Aitana: desfile de rostros conocidos en el segundo 'sold out' de la Plaza de España

Vídeo | El photocall más esperado de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Vídeo | El photocall más esperado de Icónica Santalucía Sevilla Fest

Clasificación para el Mundial de fútbol femenino: España - Inglaterra, en imágenes

Clasificación para el Mundial de fútbol femenino: España - Inglaterra, en imágenes

Pruebas de drones en el marco del programa Drone Dominance, en la base militar de Fort Benning, en Georgia.

Tracking Pixel Contents