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El papa hace historia en el Congreso de los Diputados

El papa hace historia en el Congreso de los Diputados

Sara Fernández

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El papa hace historia en el Congreso de los Diputados

Sara Fernández

Sara Fernández García / PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

MADRID
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La visita del Papa León XIV al Congreso se consolida como una gran excepción en la vida parlamentaria de nuestro país, y se convierte en un hito también dentro de los muchos días históricos que se han vivido en el Parlamento en la historia reciente. Frente a investiduras, grandes debates o mociones de censura de los últimos años, marcadas por la división y la gresca, el Pontífice ha sido el único de sellar una tregua durante un día y rebajar la polarización que vive instalada en el Hemiciclo. Más información

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