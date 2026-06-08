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Sánchez llega entre abucheos a su reunión con el papa en la Nunciatura Apostólica

Sánchez llega entre abucheos a su reunión con el papa en la Nunciatura Apostólica

Sara Fernández

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Sánchez llega entre abucheos a su reunión con el papa en la Nunciatura Apostólica

Sara Fernández

PI STUDIO

MADRID
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido a las 09:50 horas de la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se ha reunido con León XIV. El jefe del Ejecutivo había llegado a las 09.26 horas para su encuentro. Lo ha vuelto a hacer, como a la entrada, entre gritos de "¡Fuera! ¡Fuera!" de varias personas agolpadas en la calle de enfrente al edificio, que han mostrado su descontento cada vez que pasaba un coche de apariencia oficial.

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