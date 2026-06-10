La Fiscalía admite que García Ortiz fue informado de las reuniones de Leire Díez con su ‘número dos’

La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles al juez que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, de que el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue informado de hasta dos reuniones que mantuvo el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otros miembros de su equipo , Beatriz López Pesquera (hoy en la Audiencia Nacional), con un miembro de la trama investigada por presuntamente recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.

Se trataba del abogado Jacobo Teijelo, que acudió acompañado de la exmilitante socialista Leire Díez, aunque según el Ministerio Público ni estos encuentros constan en el registro de visitas ni se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos.

El magistrado de la Audiencia Nacional había requerido a la institución hoy dirigida por Teresa Peramato información sobre las reuniones que se hubieran podido producir en la sede de la Fiscalía General con integrantes de la presunta trama, como por son Leire Díez, los abogados Ismael Oliver, Jacobo Teijelo, el empresario Javier Pérez Dolset y otros. También quería conocer el número total de denuncias "formuladas por Koldo García entre los meses de enero a junio de 2025, y el trámite dado a las mismas".

En respuesta a este requerimiento, se ha informado al titular de la plaza número 5 del Tribunal Penal de Instancia de que no existen registros de visitas en la sede de la Fiscalía General, en la calle Fortuny de Madrid, de ninguna de las personas señaladas por Pedraz como integrantes de eset grupo pero que, "no obstante, en el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado se ha puesto en conocimiento del ilustrísimo magistrado instructor que según han referido los fiscales concernidos".

Así, según Villafañe y Beatriz López, no existió reunión alguna con el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo (José García Cabrera), Pérez Dolset o Ismael Oliver, si bien el 6 de marzo de 2026 ambos mantuvieron una reunión con Teijelo (abogado del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán) "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante".

El abogado Jacobo Teijelo / Mariscal EFE

Un poco después, en una fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025, Villafañe se volvió a reunir con Teijelo y el abogado segunda "informó de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", que la nota informativa emitida por la Fiscalía o concreta.

"Una mujer"

Según la información hecha pública por la Fiscalía General, el abogado Teijelo estuvo acompañado en ambas reuniones "de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado" y que sería identificada posteriormente por los medios de comunicación como Leire Díez.

Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar el 17 de noviembre de 2025. / Matias Chiofalo - Europa Press

En todo caso, desde el Ministerio Público se reconoce que el entonces fiscal general del Estado fue informado a posteriori de ambas reuniones con Teijelo y que "ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía". La razón: que se entendió por los fiscales que la narración efectuada por Teijelo "se limitaba a contener una serie de alegaciones carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto". Por otra parte, se ha constatado que en los registros de la Secretaría Técnica no existe ninguna denuncia formulada por dicho abogado en 2025 y 2026.

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