Camino a elecciones
Compromís fija el 4 de julio la asamblea que ratificará a Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía
La exvicepresidenta explicará ante la militancia del Cap i Casal su proyecto político e invita a otras fuerzas a asistir.
Compromís ya ha puesto fecha a la ratificación de Mónica Oltra como candidata a la Alcaldía. Será el 4 de julio, el día que se celebrará una asamblea extraordinaria, según ha explicado la coalición valencianista en un comunicado, y tal como había acordado la ejecutiva de la ciudad hace una semana, siguiendo la petición del exalcalde de València, Joan Ribó.
En asamblea extraordinaria, Oltra explicará ante la militancia el proyecto político que encabezará para, asegura la coalición, "articular una alternativa al gobierno de María José Catalá que desaloje a PP y Vox del Ayuntamiento de València, y vuelva a poner los barrios y su vecindario en el centro de la política municipal".
A la cita se invitará a otras fuerzas políticas y organizaciones sociales para que participen de una asamblea abierta que servirá como pistoletazo de salida para impulsar una candidatura de Compromís "abierta e ilusionante que permita devolver la dignidad y el buen gobierno que la ciudadanía de València merece".
Hace tres semanas, Ribó envió una misiva la misiva a la ejecutiva de la ciudad donde reclamaba "avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios" para "ratificar" a la exvicepresidenta del Consell. Esto es, la fijación de una fecha para una asamblea extraordinaria local. Finalmente, la ejecutiva hizo suyo el escrito del exalcalde pero dejó en el aire la fecha, a la espera de acoradarlo con Oltra.
Así pues, se han superado las diferencias internas surgidas en torno al aterrizaje de la exvicepresidenta, que había disparado los rumores sobre cómo se iba a elaborar la futura lista electoral, teniendo en cuenta la voluntad de los dos principales partidos, Més e Iniciativa, de incorporar también a otras fuerzas de izquierdas y movimientos sociales. En ese sentido, la convocatoria de una asamblea no resuelve este extremo.
La propuesta de Ribó también apoyaba "integrar otros partidos progresistas y entidades de la sociedad civil" en una lista "unitaria e ilusionante" e instaba a confeccionarla "siguiendo los criterios marcados por el reglamento de municipales de Compromís basados en la democracia interna, la pluralidad y el consenso".
Suscríbete para seguir leyendo
- El éxito de un joven de Pilas al que BMW eligió por su talento aunque no tuviera título universitario
- Las obras del metro de Sevilla se refuerzan con un equipo de coordinación para evitar el colapso: de 2027 a 2030 coincidirán siete proyectos a la vez
- De arquitectos a psicólogos: la Diputación de Sevilla aprueba una oferta de empleo público con más de 100 plazas
- Sevilla abre la consulta sobre la ampliación de la Feria de Abril: los ciudadanos tienen un mes para reclamar y enviar propuestas
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 10 de junio de 2026
- La Junta de Andalucía amplía el concierto con el Irlandesas Loreto pese al caso Sandra Peña: tendrá una unidad más de Educación Especial
- El restaurante de Sevilla con parque infantil en el que sus tapas son 100% sin gluten: mezcla comida tradicional y moderna sin contaminación cruzada
- Una conocida playa de Huelva llena las noches de verano con un festival de música y grandes artistas nacionales