Leire Díez buscó "anular" el juicio por narcotráfico contra el abogado de Puigdemont para mantener el apoyo de Junts al PSOE

La trama que presuntamente lideraba el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que contaba con la 'fontanera' Leire Díez como ariete contra jueces y fiscales que investigaban causas contra esta formación política, integrantes del Gobierno y el entorno del presidente, Pedro Sánchez, buscó "cargarse" el juicio por narcotráfico en el que estaba procesado el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, con la intención de convencer a Junts para que mantuviera el apoyo a los socialistas, según se desprende de las pruebas recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso esta redacción.

A esta conclusión se llega al analizar el contenido del chat entre Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo que fue descubierto por los agentes de la UCO liderados por el teniente coronel Antonio Balas "en el espacio de almacenamiento asociado" a una cuenta de Drive de internet de la "fontanera". Esta prueba se denomina "Chat- Jacobo Teijelo (abogado)".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la Oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay. / EP

"En dicho archivo se localiza un documento en formato .txt que contiene el extracto de la conversación mantenida entre Leire Díez y Jacobo Teijelo entre el 25 de noviembre de 2024 y el 6 de junio de 2025, así como los archivos compartidos por ambos en el transcurso de esa conversación", explica un informe de 26 de mayo de la UCO, que desvela las maniobras de la organización liderada por Cerdán.

Conflicto con Puigdemont

Los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando Carles Puigdemont había advertido públicamente de que la relación con el PSOE no iba por buen camino y Junts registró una proposición no de ley en la que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza. Por eso, el expresident catalán paralizó las negociaciones con el Ejecutivo.

Pero los chats y documentos aprehendidos por la UCO a Leire Díez evidencian que la trama de Cerdán se puso en marcha en enero de 2025 para tratar de "anular" el juicio que en esos momentos se estaba desarrollando en la Audiencia Nacional contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, en el que también había sido procesado el letrado Gonzalo Boye.

El abogado Gonzalo Boye a su salida de la Audiencia Nacional, a 12 de febrero de 2025, en San Fernando, Madrid (España). En esta nueva sesión del juicio, en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal juzga a Sito Miñanco y también al abogado Gonzalo / Matias Chiofalo - Europa Press

Se da la circunstancia de que el letrado de Sito Miñanco en la vista oral era Jacobo Teijelo, uno de los 11 imputados en el caso Leire Díez, quien según consta en el chat el 13 de enero de 2025 pregunta a este abogado: "Jacobo, ¿cómo ha estado el fiscal con Gonzalo Boye esta mañana?¿Que él se queja de que ha ido a saco?".

"La solución es la nulidad"

"Un poco sí. Pero es que había lo que dijimos que había. Y había. La solución es la nulidad. Vale para todos y es fácil", responde este abogado asturiano, que prosigue en su explicación jurídica: "O una valoración jurídica, como delito imposible o tentativa absolutamente inidónea (sic), entre otras".

Cinco días después, el 18 de enero, Leire Díez reclama a Teijelo que le envíe "la factura en cuanto puedas, y lo de Gonzalo [Boye]. Lo otro lo vamos preparando con más margen". Y justo al día siguiente, el 19 de enero de 2025, la fontanera insiste al letrado ovetense: "Hola Jacobo. ¿Hoy me puedes mandar algo? Que mañana viajan a Waterloo". Precisamente, al día siguiente Santos Cerdán viajó en compañía de José Luis Rodríguez Zapatero a Bruselas para entrevistarse con la cúpula de Junts.

Fuentes cercanas a Boye explican a esta redacción que le solicitaron que interviniera en las negociaciones del PSOE y Junts para suavizar el tono de la formación independentista con el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero Gonzalo Boye nunca se tomó en serio las ofertas de los presuntos 'fontaneros' del PSOE, pese a que le dijeron que actuaban en nombre de Santos Cerdán. De acuerdo con el entorno del letrado, este les habría manifestado que él no se involucraba en asuntos políticos de sus defendidos. También anunciaron que podrían buscar la nulidad de la causa a través del fiscal general, según informa 20 Minutos.

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (d), junto a su abogado Jacobo Teijelo (i) a su salida de la prisión de Soto del Real / Carlos Luján - Europa Press

En el chat interceptado, Teijelo anuncia ese mismo 19 de enero ir al despacho para preparar la documentación que consideraba necesaria para ayudar a Boye y así convencer a Junts: "Te hago nota informativa de un folio donde te explico todo la situación suya y te anexo todos los documentos que apoyan la misma. Si te parece", para después preguntar: ¿Para qué hora máxima de hoy lo quieres? Dime si es eso lo que necesitas". Y Leire Díez contesta: "Eso es perfecto, con que esté a última hora me vale. Y si ya le puedes pasar la factura te querré más aún".

"Esto es lo que pides"

Pero al pasar las horas, al filo de las nueve y media de la noche de ese 19 de enero de 2025, Leire Díaz llama a Teijelo por Whatsapp, con quien habla durante 17 minutos. Y poco después el letrado envía dos informes periciales del caso en el que estaba procesado Gonzalo Boye. "Esto es lo que pides y que no te vale para gran cosa", dice el letrado, que previamente había enviado el informe pericial en el que se concluye que el sistema utilizado para las grabaciones a los narcotraficantes, denominado Egobox, no cumplía "el principio de inalterabilidad", según ha podido comprobar esta redacción.

Este trabajo pericial, además, sostiene que la prueba obtenido en el caso de Sito Miñanco era "fácilmente manipulable", "pudiendo modificarse y sustituirse audios, coordenadas de ubicación, descripciones de la aplicación y direcciones. [...] Es evidente que el sistema analizado no cumple con los preceptos garantistas en los que se ampara el sistema Sitel", concluye este trabajo profesional.

Nota de encargo de Jacobo Teijelo al PSOE / EL PERIÓDICO

Después, Teijelo alude a que la investigación a Boye se inicia después de que este hubiera presentado una querella contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. "El 25 de abril de 2016 se persona en defensa de Sito [Miñanco] en Pontevedra en una causa por blanqueo. El 6 de febrero de 2017 cae detenido el grupo que iba a hacer la operación de envío de dinero desde el aeropuerto y empieza desde el pricipio lo de Gonzalo. Hay un punto importante. Curiosamente apenas un mes después de personarse Gonzalo en lo de Pontevedra se acuerda instalar micrófonos en los coches de Sito en la otra investigación en la que aún no le habían detenido y en la que finalmente se juzga a Gonzalo también. El dia 6 de junio de 2016".

"Hay que intentar desmontarlo"

Tras hablar de la posibilidad de que el CNI o por lo menos "una parte" estuviera implicado en la persecución, Leire Díez afirma que "ahora hay que intentar desmontarlo, si, porque esto es lo que tenemos que deshacer. [...] Esta semana nos vemos y vemos todas estas cosas. Lo que sí te pido es que mañana a primera hora me mandes la factura para poder pagar a este pesado también", insiste la 'fontanera', ante lo que el letrado responde: "Ok. Si Gonzalo tiene tanta mano y es tan clave cuando queráis le como yo la cabeza y entra por el aro"."Pues cómesela ya, porque todo lo que está pasando es por su culpa", responde la "fontanera", ante lo que su interlocutor afirma: "Un dia de esta semana le llamamos y le liamos si quieres".

Factura de 20 de enero de 2025 elaborada por Jacobo Teijelo por 79.500 euros destinada al PSOE / EL PERIÓDICO

Entre la documentación incluida en el chat la UCO halló una nota de encargo del PSOE a Jacobo Teijelo, además de una factura de este mismo abogado de 20 de enero dirigida al Partido Socialista, de 79.500 euros.

"¡Te has cargado el juicio de Gonzalo!"

El 28 de enero de 2025, siempre según el chat descubierto por la UCO, Leire Díez pregunta a Teijelo"¿Ayer al final hubo periciales?". El resto de mensajes fueron borrados, pero un día después, el 29 de enero de 2025, la "fontanera" se congratula por lo que habrían logrado: ¡Te has cargado el juicio de Gonzalo! ¡Qué grande!"

El 6 de marzo de 2025 Jacobo Teijelo comparte una noticia en la que se asegura que "Las dudas sobre los micrófonos de la policía debilitan el juicio contra Boye". "Creo que quiere decir que Gonzalo sigue ilusionado con esta posibilidad… o sus amigos así lo creen", advierte el letrado a Lerie Díez.