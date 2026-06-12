Caso Zapatero
Las diez joyas más valiosas que la UDEF encontró en el despacho de Zapatero, con un collar de oro blanco y diamantes de 278.000 euros
El análisis ha sido realizado "por un gemólogo diplomado con amplia experiencia profesional", que ha utilizado el equipamiento técnico del departamento de tasaciones de Ansorena, la joyería que ha realizado este estudio preliminar, que también ha recurrido al laboratorio del Instituto Gemológico Español
La tasación de las 56 joyas que la UDEF descubrió en una maleta hallada en la oficina que José Luis Rodríguez Zapatero tiene en la madrileña calle de Ferraz sitúa su valor de mercado en 1.323.915 euros. Pero la pieza de mayor valor es, según los expertos de Ansorena, un collar de 278.000 euros realizado en oro blanco con una cadena tipo 'rivière' en forma de U cuajada de diamantes con un peso total de 30 quilates y dos esmeraldas naturales tipo pera de 21 quilates.
Le sigue, por valor, con un total de 220.000 euros, otro collar de oro blanco de 18 quilates con 13 zafiros talla perilla, de 32 quilates en total, cuyo origen es tailandés y acompañados por diamantes. Todo el collar, con "un delicado diseño vegetal calado', pesa 115 gramos.
La tercera pieza más valiosa, otro collar tasado en 155.000 euros, está hecho con bandas de oro blanco y diamantes en talla brillante en forma de V. Como motivo principal, presenta una cascada con cinco rubíes naturales de talla oval "tratados con vidrio de plomo".
Una pulsera de 95.000 euros
Después de estos valiosos collares, les sigue en valor una pulsera tasada en 95.000 euros también en oro blanco, con tres esmeraldas naturales de Zambia, según los datos del Instituto Gemológico, acompañadas de diamantes.
En quinto lugar por valor económico (85.000 euros), se sitúa una sortija tipo 'cocktail", también en oro blanco, con una esmeralda natural central de 13 quilates, también de Zambia. La rodean motivos vegetales en diamante.
Con un valor tasado de 80.000 euros figura una pulsera tailandesa de 44,87 gramos de oro blanco de 18 quilates con motivos ovalados calados con centros formados por siete zafiros de talla pera mixta. También tiene motivos vegetales cuajados de diamantes.
Dos pendientes de 80.000 euros
El mismo precio que la anterior, 80.000 euros, tendría una pareja de pendientes largos de 16,08 gramos, de dos cuerpos de oro blanco de 18 quilates. Ambos están decorados con cuatro esmeraldas naturales y acompañados de diamantes.
Le sigue en valor (72.000 euros) una pulsera de 37,33 gramos de oro blanco de 18 quilates con dos rubíes naturales, y otros pendientes de 42,20 gramos, con un valor tasado de 70.000 euros de oro blanco de 18 quilates, con forma de "chandelier", con ocho zafiros naturales de Tailandia.
Oro blanco, rubíes y diamentes
La décima joya por valor es de 60.000 euros, y se trata de dos pendientes de 36,10 gramos de oro blanco de 18 quilates, formados por cuatro rubíes naturales. Están montados en un motivo vegetal cuajado de diamantes.
Sin embargo, otras muchas de las joyas aparecen en la tasación como "sin valor". El análisis ha sido realizado "por un gemólogo diplomado con amplia experiencia profesional", que ha utilizado el equipamiento técnico del departamento de tasaciones de Ansorena, la joyería que ha realizado este estudio preliminar, que también ha recurrido al laboratorio del Instituto Gemológico Español (IGE) para el dictamen sobre tratamientos y yacimientos de algunas gemas.
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