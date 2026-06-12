Caso Leire
Fiscalía General justifica como un "trámite establecido y habitual" que García Ortiz gestionara una queja contra la jueza del hermano de Sánchez
Fue presentada por el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que intentó personarse en la causa para boicotearla, según los investigadores del caso Leire
La Fiscalía General del Estado ha justificado este viernes como un "trámite establecido y habitual" la gestión realizada en octubre de 2024 por parte del que fuera fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz de una queja que había sido presentada por Luis José Sáenz de Tejada --un juez que fue expulsado de la carrera por violencia psicológica y amenazas contra su expareja-- contra Beatriz Biedma, la instructora de la causa contra el hermano del presidente del Gobierno en Badajoz.
El Ministerio Público sale al paso de una información publicada por El Confidencial sobre la intervención de García Ortiz en un asunto que se encuentra bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si hubo pagos del PSOE a una trama que presuntamente estaría dirigida por el que fuera número 3 de partido Santos Cerdán para boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno.
Según mediante un comunicado, el 21 de octubre de 2024 fue recibida en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra cuatro jueces (entre ellos Biedma) y un abogado de Badajoz presentada por este exjuez. En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales, pero como ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales se archivó.
"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al fiscal general del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General para que le diese el curso oportuno", añade el comunicado.
En el burofax se solicitaba que "se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", si bien desde la Secretaría Técnica "se optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la Fiscalia General no se realiza ningún tipo de actuación procesal". Además, se insiste en que "no se dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder".
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