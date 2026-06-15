Pérez Llorca exige 5.000 millones al ministro y le entrega deberes para Pedro Sánchez

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, no quería que la reunión de este lunes con el ministro de Hacienda Arcadi España se leyera como una "bilateral" con el Gobierno sobre financiación, un extremo vetado por la dirección nacional del PP. Así, el president aprovechó el encuentro para abrir el foco y, además de plantear algunas cuestiones relacionadas con el ámbito de actuación de España y cifradas en 5.000 millones, también le trasladó una serie de peticiones en materia de infraestructuras para que el de Carcaixent se las haga llegar a Pedro Sánchez.

Sobre el dinero, Llorca reclamó al ministro el pago de la parte de la dependencia y de la atención sanitaria a desplazados que le corresponde afrontar al Gobierno. Según las cuentas de la Generalitat, son 4.000 millones por la primera y otros 1.000 por la segunda. “Hay un compromiso legal por el cual el Gobierno de España debe abonar el 50 % de los gastos derivados de la dependencia y nunca se llega a esa cifra, por lo que la deuda del Ejecutivo central con la Generalitat ha alcanzado los 4.000 millones de euros”, recordó el popular, quien pidió concreción sobre el calendario de pagos.

El jefe del Consell también ha abordado con el ministro de Hacienda las principales necesidades de la Comunitat Valenciana en materia de infraestructuras estratégicas, para las que ha reclamado “una mayor agilidad en la ejecución de proyectos pendientes”. Llorca ha destacado que pese a que España "no es el responsable", espera que se las haga llegar al líder del Ejecutivo central.

Entre las prioridades expuestas por el president, destacan la finalización del Corredor Mediterráneo y la ampliación de los aeropuertos de Alicante-Elche y Manises. En el ámbito ferroviario, el jefe del Consell ha demandado el "impulso definitivo" al Plan de Cercanías, cuyo grado de ejecución continúa siendo "insuficiente" --lo ha cifrado por debajo del 50 %--, así como "acelerar la recuperación de la línea C-3 Valencia-Utiel", afectada por la dana, y la duplicación de vías de la línea C1.

Igualmente, ha insistido en la "importancia" de avanzar en "actuaciones clave para la movilidad y la competitividad del territorio", como el tren de la Costa, la ampliación de la línea Alicante-San Vicent del Raspeig y el soterramiento de las vías de Alfafar-Sedaví-Benetússer. Además, se han abordado las conexiones ferroviarias y viarias vinculadas al puerto de Valencia, las mejoras de la AP-7 y las conexiones metropolitanas de núcleos como València y Alicante que tienen una congestión estructural.

Obras tras la dana y trasvases

Asimismo, Llorca ha reiterado la necesidad de "reforzar las inversiones estatales en infraestructuras hidráulicas" y ha mostrado su "preocupación" por la política del Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura y el déficit hídrico estructural que sufre la Comunitat Valenciana.

Por último, Juanfran Pérez Llorca ha requerido la aceleración de las obras "prioritarias" para la reconstrucción tras la dana y ha alertado del bajo nivel de ejecución presupuestaria de las confederaciones hidrográficas, especialmente la del Júcar que solo ha ejecutado el 3,9% de las obras, según sus cifras.

Noticias relacionadas

Asimismo, se ha puesto sobre la mesa el plan de l'Albufera para garantizar la sostenibilidad del parque natural. En este sentido, el president ha subrayado que “la culminación de estas actuaciones resulta esencial para garantizar la seguridad, la recuperación y el desarrollo futuro de la Comunitat Valenciana”.

Suscríbete para seguir leyendo