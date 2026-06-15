Investigación a la mujer del presidente
El tribunal de instancia permite que Begoña Gómez entre por el garaje a la vista preliminar con el juez Peinado
El instructor le comunicará su intención de sentarla ante un jurado por cuatro delito de corrupción y estudiará medidas cautelares
Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, entrará este lunes al Tribunal de Instancia de Madrid por el garaje, en cumplimiento del acuerdo gubernativo dictado por la presidenta de este órgano, la magistrada María Jesús del Barco. Se sienta por quinta vez ante el juez Juan Carlos Peinado, que la imputa cuatro delitos de corrupción y la ha citado para una vista preliminar obligatoria antes de cerrar su instrucción y sentarla ante un tribunal del jurado.
La presidenta del tribunal ha accedido a lo solicitado por María Marcos Salvador, directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, para evitar que tenga que entrar a pie por la puerta, algo que sí tendrán que hacer el resto de imputados -su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés-- así como su abogado, el exministro de Justicia Antonio Camacho y el resto de partes personadas.
Aun está por saber si Gómez acudirá a la citación. En un primer momento el instructor había convocado a la esposa de Pedro Sánchez el día 9 de junio junto a los otros dos investigados. En ese auto, el juez indicaba que debían “comparecer personalmente los tres” y advertía de que en caso de que no acudiesen al llamamiento serían “conducidos por la fuerza pública”. Sin embargo, las defensas entienden que la comparecencia de sus representados no es obligatoria y basta con su representación legal. En otra ocasiones, aunque sin tal advertencia, Gómez delegó en su letrado.
Para esta ocasión, el juez Peinado ahondó en la “obligación de comparecer" de los acusados con la advertencia de que puede ordenar su detención y de que podría adoptar medidas cautelares sobre ellos para evitar "el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia". Esas medidas pueden ir desde la retirada del pasaporte a la prisión preventiva.
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