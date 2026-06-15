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Caso Zapatero

Zapatero pide aplazar sus explicaciones sobre las joyas ante el juez, pero mantiene su comparecencia sobre Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le imputa contrabando y fraude fiscal tras la tasación de las piezas en 1,3 millones de euros

Informe de tasación de las joyas inacutadas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra'

Informe de tasación de las joyas inacutadas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Zapatero encargado por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra' / AUDIENCIA NACIONAL

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Cristina Gallardo

May Mariño

Madrid

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que ejerce el catedrático de derecho procesal Víctor Moreno, ha solicitado un aplazamiento de la declaración que tendría que prestar los próximos miércoles y jueves el expresidente del Gobierno en relación con las joyas encontradas en su despacho profesional por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, cuyo valor ha sido tasado en 1,3 millones de euros.

Pide más tiempo para preparar su defensa sobre este asunto, mientras mantiene su voluntad de responder esos días a las acusaciones sobre presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionados con el rescate de Plus Ultra.

Fuentes de su entorno señalan a EL PERIÓDICO que el aplazamiento busca tener el suficiente tiempo para reunir a documentación necesaria que explique la posesión de este estas piezas, que en principio se atribuyó a una herencia, pero que si son regalos o donaciones debe acreditarse. El juez imputa indiciariamente al expresidente los delitos de contrabando y fraude a Hacienda. Según ha avanzado la Cadena Ser, la defensa también quiere aportar una pericial propia sobre el valor de las piezas.

Así, si el juez acoge su petición, Rodríguez Zapatero se limitará a responder sobre las acusaciones que le vinculan con una red internacional de blanqueo de capitales que habría hecho un uso fraudulento del millonario rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España).

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Eduardo Parra - Europa Press

El juez Calama encargó a la joyería Ansorena y al Instituto Gemológico Español la tasación de cerca de un centenar de piezas que los agentes encontraron en una caja fuerte del despacho de Zapatero. El trabajo, que arrojó un valor en el mercado de algo más de 1,3 millones de euros, motivó que el magistrado de la Audiencia Nacional abriera una pieza separada por dos presuntos delitos más que atribuye indiciariamente al exmandatario socialista: contrabando y fraude fiscal.

La tasación por encima del millón de euros de las joyas de alta gama incautadas en su despacho obliga, según el juez, a analizar el origen de este patrimonio --el collar más caro ha sido tasado en 278.000 euros-- así como el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. La gran incógnita pasa ahora por esperar si el expresidente español podrá justificar el origen de esas piezas. 

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Con su explicación, el expresidente del Gobierno deberá aclarar si las joyas encontradas son fruto de una herencia, como se señaló tras su incautación desde su entorno más cercano, o regalos no declarados de su etapa al frente del Ejecutivo. Otra posibilidad pasaría por relacionar dichas joyas con el cobro de compensaciones por una presunta labor de mediación en negocios con países como Venezuela o China.

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