III Foro Mediterráneo
Albert Dalmau reivindica a Cataluña como un "país plural" ante los que usan la diversidad como "confrontación"
Carlota Camps
El conseller catalán de la Presidència, Albert Dalmau, ha reivindicado a Cataluña como un "país rico y plural", lo ha considerado que es una "fortaleza" ante quienes utilizan la diversidad como "elemento de confrontación". Así se ha expresado durante la cena inaugural del III Foro Mediterráneo, que impulsa Prensa Ibérica y la Fundación La Caixa y que, tras dos primeras ediciones celebradas en Valencia y Málaga, se celebra esta semana en Barcelona. En el acto de apertura del foro, Dalmau ha puesto en valor la capital catalana como "un espacio de confianza" ante la gran inestabilidad mundial y, aunque ha señalado que se han "roto los consensos" básicos adoptados en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ha reivindicado a Cataluña como "espacio de diálogo", junto al Mediterráneo y al "proyecto europeo".
Dalmau ha lamentado que el "mundo de las normas" se esté convirtiendo ahora en un mundo "basado en la fuerza", y que la "diplomacia" y el "diálogo" se estén transformando en el "conflicto". "En unos momentos en los que la desesperanza recorre el mundo, y en los que el conflicto se nos hace tan evidente, queremos lanzar un mensaje de confianza en el país", ha sostenido el número dos del Govern, que ha querido resaltar que esta confianza debe depositarse en la "sociedad civil", "los trabajadores", "las empresas", los "medios de comunicación" y también las "instituciones".
Así, con la voluntad de lanzar un mensaje de autoafirmación, el conseller ha asegurado que Cataluña "lo tiene todo para que le vaya bien". Eso sí, ha alertado, siempre que sea capaz de "construir grandes consensos" y de "poner las energías en los temas de fondo". Y, en esta línea, ha insistido en la importancia de mantener una actitud "fraternal" con todos los ciudadanos que comparten el mismo "espacio de convivencia". De esta forma ha defendido el foro organizado por Prensa Ibérica como un espacio de "diálogo", ya que durante los próximos dos días reunirá instituciones, empresarios, académicos, científicos y expertos internacionales para debatir sobre los grandes desafíos económicos y sociales del arco mediterráneo.
La voluntad de esta edición, que lleva por lema 'Un Mar de Compromisos', tiene como objetivo dar un paso más allá del diagnóstico de los problemas compartidos por los territorios y avanzar hacia propuestas concretas y alianzas capaces de traducirse en proyectos con impacto real.
En la apertura de las jornadas, celebrada este martes por la noche en la Fundació Joan Miró, también han participado el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll; el president del Parlament, Josep Rull; el escritor Eduardo Mendoza, premio Princesa de Asturias de las Letras; y el músico y director Jordi Savall. El acto, titulado "La cultura como primer compromiso", ha incluido además una interpretación de 'Mare Nostrum. Diàleg de les ànimes', a cargo de Hespèrion XXI y músicos procedentes de distintos países mediterráneos.
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