Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La CartujaJuanma Moreno arremete contra la izquierda por descartar una abstenciónAndalucía afronta la temporada de incendios más complejaLa Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027Quién es Arouna Sangante: así juega el nuevo central del Sevilla fichado gratis del Le HavreEl Puente de San Telmo se resiste a tener toldosDimite la número dos de la candidatura de José Luis SanzLa Federación de Peñas convoca a los sevillistas: "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el GobiernoLa Formación Profesional crece en Andalucía con casi 250.000 plazasEstos son los carteles de las novilladas de la Maestranza para julio
instagramlinkedin

Investigación

Dos detenidos en Vizcaya por su relación con Hizbulá

Los arrestados son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde vídeos propagandísticos de la organizaciín chií y de grupos armados palestinos

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bilbao

Efectivos de la Policía Nacional han arrestado este martes a dos personas en las localidades vizcaínas de Bilbao y Getxo investigadas por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá, en una operación que aún continúa abierta.

Estos dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes.

Según han informado a EFE fuentes policiales, las detenciones se han producido en Bilbao y Getxo, donde se están practicando registros, y no se descarta que se lleven a cabo nuevas detenciones.

La operación está dirigida por la Audiencia Nacional con la intervención de la Comisaría General de Información.

Noticias relacionadas

La actuación policial en Vizcaya ha comenzado este marte sy se encuentra bajo secreto de sumario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La AEMET anuncia la primera ola de calor del verano para la próxima semana: 'No se descarta que las temperaturas en Andalucía superen los 40 grados
  2. Una casa de tres plantas, terraza y piscina en una pedanía de 60 vecinos: así es el refugio andaluz de Zinedine Zidane
  3. El Gobierno de España critica al Ayuntamiento de Cádiz tras recuperar el nombre de Pemán para un teatro: 'Estuvo vinculado a la represión
  4. Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
  5. Dimite la número dos de la candidatura de José Luis Sanz y teniente de alcalde el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, tras su entrada en el Parlamento andaluz
  6. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 15 de junio de 2026
  7. Andalucía deniega casi un millar de aulas nuevas a colegios concertados y congela los acuerdos en Bachillerato
  8. La ampliación de la Feria de Sevilla que sale a consulta pública: las 27 casetas que se trasladarán, 220 módulos nuevos y adoquín de Gerena

Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras

Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras

Quién es Arouna Sangante: así juega el nuevo central del Sevilla fichado gratis del Le Havre

Quién es Arouna Sangante: así juega el nuevo central del Sevilla fichado gratis del Le Havre

La prensa de Irán canta victoria y amenaza con volver a la guerra si EEUU viola el acuerdo: "Nuestra capacidad de respuesta ha atemorizado al enemigo"

La prensa de Irán canta victoria y amenaza con volver a la guerra si EEUU viola el acuerdo: "Nuestra capacidad de respuesta ha atemorizado al enemigo"

Desconfianzas en el Congreso y moscas

Desconfianzas en el Congreso y moscas

La Federación de Peñas convoca a los sevillistas: "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"

La Federación de Peñas convoca a los sevillistas: "Se han lapidado cientos de millones de euros y no sabemos cuándo se tocará fondo"

Los precios ocultos del IPC: Viajar resultó en mayo un 26,6% más caro que hace un año, pero los alimentos bajaron cuatro décimas respecto a abril

Los precios ocultos del IPC: Viajar resultó en mayo un 26,6% más caro que hace un año, pero los alimentos bajaron cuatro décimas respecto a abril

Yogur griego o yogur natural: diferencias reales y cuál es más saludable según nutricionistas

Yogur griego o yogur natural: diferencias reales y cuál es más saludable según nutricionistas

El Reino Unido investiga posibles disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha

El Reino Unido investiga posibles disparos de advertencia de una fragata rusa contra un yate en el canal de la Mancha
Tracking Pixel Contents