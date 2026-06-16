Catalá niega en el Congreso haber recibido instrucciones "directas o indirectas" de Mazón el 29 de octubre

María José Catalá es alcaldesa de Valencia, pero también es una de las principales dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana. Esa combinación de factores y responsabilidades se han visto en su paso por la comisión de investigación de la dana en el Congreso de este lunes, donde además de por su actuación al frente del ayuntamiento del Cap i Casal el día 29 de octubre, le han cuestionado de manera constante por el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, y su opinión sobre la gestión que llevó a cabo en esta emergencia.

Más de seis meses después de haber dimitido, el exjefe del Consell continúa siendo un elemento incómodo para los 'populares' y de ahí la insistencia sobre Catalá. Es más, el nombre del exjefe del Consell ha regresado a la actualidad ante la revelación de los mensajes del grupo de Whatsapp del Consell el 29 de octubre entre los que destaca la petición del expresident al resto de miembros del Ejecutivo valenciano de "inundar de datos los medios de comunicación" para dar "sensación de alerta".

Cinco días después de que se conocieran estas conversaciones, el intercambio de whatsapps se ha cruzado en la comparecencia de Catalá. Prácticamente todos los portavoces de la izquierda han comenzado por estos mensajes sus respectivas intervenciones ante la alcaldesa de Valencia. "No estoy aquí para valorar grupos de whatsapp donde no estoy ni participo, he dicho lo que tenía que decir", ha replicado la dirigente popular.

Eso sí, Catalá ha negado que esas indicaciones que Mazón dio a sus consellers le llegaran a ella como alcaldesa de Valencia. "No", ha indicado clara y concisa ante la pregunta de la diputada de ERC, Teresa Jordà, si había recibido instrucciones "directa o indirectamente" por parte del entonces president en la misma línea que la demanda hecha a sus compañeros del Gobierno valenciano nada más comenzar aquella fatídica jornada.

"Asumió responsabilidades"

Previamente, la alcaldesa de Valencia ya había tenido que contestar sobre su opinión sobre el expresident. De hecho, nada más comenzar, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha colocado sobre su lugar de intervención una fotografía de los dos referentes del PPCV abrazados como antesala a una serie de declaraciones donde la munícipe hablaba de Mazón como el "mejor president", estar haciendo una "gran labor" en la reconstrucción" o estar sufriendo un "ataque personal".

Ante las preguntas sobre Mazón, Catalá ha indicado que ha sido "el único que ha asumido responsabilidades políticas" por la gestión de la dana del 29 de octubre con su dimisión como president de la Generalitat. "Lo que hizo bien, mal o muy mal ya las asumió", ha contestado situando a su vez en una "decisión personal" continuar como diputado en las Corts. "Todos los diputados tienen la libertad de decidir si siguen con su escaño", ha añadido.

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Es más, cuando le han insistido sobre su opinión respecto a la actuación de la Generalitat, Catalá ha evitado entrar en el análisis de esta, ha criticado en general a la falta de avisos de la Confederación Hidrográfica del Júcar y ha sentenciado: "El gobierno de mi comunidad ha asumido sus responsabilidades políticas, y las jurídicas las tomará en sede judicial".