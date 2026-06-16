El Gobierno presiona al juez del caso Begoña Gómez: “Quitar el pasaporte a la mujer del presidente no se entendería”

El Gobierno evita pronunciarse sobre “filtraciones” de procedimientos judiciales como el caso Plus Ultra por el que se ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, pero no tiene reparos en cuestionar abiertamente otros. Principalmente, el relativo al caso de Begoña Gómez, que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Ante la posibilidad de que adopte medidas cautelares contra la esposa del presidente del Gobierno, como la retirada del pasaporte que ya pidieron este lunes las acusaciones populares, el Gobierno se ha revuelto y elevado la presión sobre Peinado. “Quitar el pasaporte a la mujer del presidente no se entendería”, ha replicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Fuentes de Moncloa abundan que esta posibilidad es un extremo que “ni nos podemos imaginar”. El riesgo de fuga que se argumentaría para tomar esta medida cautelar no su sostendría, según apuntan, para ironizar que Begoña Gómez vive rodeada de policías. “Es impensable y absurdo”, añaden las mismas fuentes para concluir que de tomarse esta decisión por parte del juez “no atendería ni a derecho ni a proporcionalidad ni a justicia”.

Desde el Ejecutivo ha cargado recurrentemente contra Peinado y llegado a deslizar prevaricación. “No todo vale en lo que tiene que ver con la instrucción”, reprochó ya la también ministra de Inclusión y Seguridad Social tras citar a Begoña Gómez a una vista previa al juicio ante un jurado popular. En la misma línea, sostuvo que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sería “revelador en el sentido de su inocencia”.

Tras la vista de este lunes, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró aseguró en línea con el abogado de Begoña Gómez que “no hay causa judicial y esto no es más que un juicio político”. A la esposa del presidente del Gobierno se refirió como “una persona inocente que está teniendo una templanza y una fortaleza admirables”.

Petición de la acusación popular

El juez Juan Carlos Peinado resolverá la imposición de medidas cautelares en las próximas horas en relación con la causa en la que le imputa hasta cuatro delitos de corrupción. Además de la retirada del pasaporte, las acusaciones populares pidieron en la vista preliminar de este lunes comparecencias ante el juzgado cada 15 días y que no pueda obtener rédito económico de la empresa que creo en relación con el 'software' creado para su cátedra en la Complutense.

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Para su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, se han solicitado las mismas medidas de prohibición de salida del país y comparecencias quincenales, mientras que para el empresario Juan Carlos Barrabés no se ha solicitado ninguna medida cautelar.