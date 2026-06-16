El juez ordena detener a la actriz Elisa Mouliaá tras no acudir a declarar por presuntas calumnias a Errejón

El juez Arturo Zamarriego ha ordenado este martes la "detención y presentación" en el juzgado de Elisa Mouliaá, que ayer volvió a incumplir con la citación judicial que se había decretado después de que el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón --procesado por una supuesta agresión sexual a la actriz-- se querellara contra ella por calumnias.

El juez pretende que sea llevada ante el para declarar como investigada en estos hechos por unas manifestaciones relacionadas con una supuesta extorsión a testigos en la causa por delitos sexuales. Tras intentarlo antes en dos ocasiones, en las que la actriz alegó que estaba de baja médica y que además no debe coincidir con su presunto agresor sexual, el magistrado la citó para este lunes precisando que si no acude "podrá acordarse su detención y traslado a la sede judicial", y valorar si comete un delito de desobediencia a la autoridad.

Publicaciones en redes

Pese a ello, en redes sociales la actriz ya comentó las razones por las que no acudiría, al estar trabajando en la zona del Mar Rojo, si bien luego borró algunos de estos mensajes. En uno de ellos llegaba a decir que "igual el que termina preso es el juez por actuaciones desproporcionadas y desmedidas".

A juicio de la actriz, antes de que ella acuda por la denuncia de Errejón debería resolverse la causa principal, por agresión sexual, que está pendiente de un último recurso en la Audiencia Provincial tras ser abierto juicio oral contra el político el pasado mes de enero. "Hasta que no lo hagan no voy a facilitar condenitas accesorias para que puedan dar carpetazo a esta porque hay auto de procesamiento del juez y pruebas contundentes. Sorry", continuaba este mensajes, publicado el pasado viernes y que ya no puede verse en la red X.

Por otro lado, la actriz presentó una recusación contra el juez al considerar que se están vulnerando sus derechos fundamentales por mantener la citación del pasado lunes pese a haber acreditado documentalmente su trabajo en el extranjero. La recusación del juez Zamarriego fue rechazada por este, si bien la abogada de Mouliaá anunció este lunes que volverá a presentarla a una instancia superior.

Durante su comparecencia este lunes ante el juzgado, la letrada Yurena Carillo, ha acudido al juzgado para plantear que la comparecencia de su cliente fuera por videoconferencia, si bien finalmente ello no fue posible. "No sabemos si la videollamada hubiera funcionado o no. No se puede saber si es posible o imposible... pero mínimo haberlo intentado hubiera sido una buena idea", señaló ante los periodistas, según informó la agencia Efe.

Desde diciembre

Fue el pasado mes de diciembre cuando el titular de la plaza de Instrucción número 9 de Madrid -- el mismo que abrió el caso Leire antes de que el asunto fuera asumido por la Audiencia Nacinonal-- citó por primera vez a la actriz en calidad de querellada. Señalaba en dicho momento que no estaban aún determinadas aún "la naturaleza y circunstancias" de los hechos denunciados ni las personas que en ellos han intervenido, lo procedente es "instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

En esta querella se señala que Mouliaá "actuó ilícitamente, con el único fin de difamar, menoscabar el honor, destruir la credibilidad y honorabilidad de Íñigo Errejón Galván, imputándole falsamente la comisión de un delito de extorsión respecto de dos testigos que ofrecieron una versión favorable y coincidente con el relato del querellante" en el marco del procedimiento penal por agresión sexual".

El exportavoz de Sumar Íñigo Errejón atiende a los medios de comunicación / Eduardo Parra - Europa Press

A finales del pasado mes de octubre, Mouliaá rechazó conciliar con Errejón, que anunció entonces que reclamaría una indemnización de 10.000 euros a la actriz si no se retractaba de sus palabras. Ello dejó vía libre para que el político se querellara contra ella por acusarle de extorsión.

La querella ahora admitida defiende "Mouliaá reaccionó en su red social X (antes, Twitter), difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con determinados testigos de la causa por agresión sexual con los que se habría comunicado, imputándole así falsamente un delito de extorsión para que estas personas testificaran a su favor ante el juez carretero.

También recoge una serie de mensajes posteados por la artista en la citada red social. "NO. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por determinados medios de comunicación.