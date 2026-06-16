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Tribunales

El juez ordena detener a Elisa Mouliaá por no comparecer por la querella por calumnias de Errejón

La actriz Elisa Mouliáa a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

La actriz Elisa Mouliáa a su llegada a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. / FERNANDO VILLAR / EFE

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EFE

Madrid

El juez que investiga a la actriz Elisa Mouliaá por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón ha ordenado que sea detenida y puesta a disposición judicial, tras no comparecer el lunes por tercera vez, estando ya advertida de que podría ser arrestada.

En un auto dictado este martes, el juez Arturo Zamarriego recuerda que ha citado en tres ocasiones a la actriz, quien ha demostrado "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia, por lo que procede acordar su detención" y puesta a disposición del juzgado para ser oída en declaración.

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