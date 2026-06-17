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En el Congreso

El PNV da un ultimátum a Sánchez: "Si no consigue los Presupuestos, convoque elecciones"

El presidente del Gobierno recuerda que son una coalición con "minoría parlamentaria" y que dialogarán con todos los grupos que se abran para aprobar unas nuevas cuentas

El PNV pide elecciones si no hay Presupuestos

El PNV pide elecciones si no hay Presupuestos

Atlas News

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Usted necesita como el respirar de un acuerdo de esta Cámara en torno a un proyecto relevante como son los Presupuestos Generales del Estado", le ha avisado la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, a Pedro Sánchez en una intervención que ha sonado a ultimátum, pero que, a la vez, da cierto oxígeno al presidente del Gobierno. Tras exigir elecciones hace ya semanas, la diputada jeltzale ha dado un nuevo margen al jefe del Ejecutivo, presentar y aprobar los Presupuestos para 2027. Eso sí, el aviso es claro: "Si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".

Vaquero, socia esencial del Gobierno, ha endurecido el tono en la sesión de control de este miércoles -la penúltima antes del verano- y ha mostrado el hartazgo de su formación ante los vaivenes de Sánchez. Ha criticado al jefe del Ejecutivo por llevar "tres años mareando la perdiz de los Presupuestos" y le ha advertido de que se les está "acabando la fe" ante la "prueba de resistencia diaria" a la que les somete el Gobierno. Así, ha cuestionado a Sánchez si cree que tiene una mayoría suficiente para aprobar las futuras cuentas públicas y qué va a hacer para lograrlo.

Poca respuesta le ha dado el jefe del Ejecutivo. Sánchez, como suele hacer ante estas cuestiones, ha apuntado a que el Gobierno es de coalición y está en "minoría parlamentaria", por lo que tendrán que "hablar con los grupos parlamentarios que se abran" a negociar unos posibles Presupuestos. La tarea se ha revelado imposible hasta el momento, con Junts cerrado a dialogar hasta que no se apague a Catalunya todas las inversiones no ejecutadas en los últimos años.

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Aun así, y tras hablar de un nuevo paquete de medidas que ha anunciado para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, el presidente del Gobierno se ha limitado a decir que el proyecto de Presupuestos será "coherente" con las políticas que realiza el Ejecutivo. Ante esta respuesta, Vaquero ha vuelto a insistir: "Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los Presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones".

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