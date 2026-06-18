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Presunta corrupción

Hereu cierra filas con Zapatero tras su declaración: "Hay que respetar la presunción de inocencia"

El ministro de Industria muestra confianza en que el expresidente del Gobierno pueda esclarecer las acusaciones que pesan sobre él

Barcelona. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, llega al Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa antes del inicio de la jornada. 18 de junio de 2026. Economía. AUTOR: ZOWY VOETEN

Barcelona. Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, llega al Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa antes del inicio de la jornada. 18 de junio de 2026. Economía. AUTOR: ZOWY VOETEN / zowy voeten / PIM

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Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha cerrado filas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que compareció como imputado este pasado miércoles en el caso del rescate presuntamente fraudulento de la aerolínea Plus Ultra. "Tenemos que respetar la presunción de inocencia", ha afirmado el ministro este jueves, a su llegada al III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

El exalcalde de Barcelona ha mostrado total confianza en que su colega de partido será capaz de esclarecer durante el proceso judicial las acusaciones que pesan sobre él. "Es una persona que ayer expresó confianza en que podrá esclarecer y explicarlo, y por tanto pidió confianza y expresó claramente que no va a decepcionar. Yo me quedo con este mensaje", ha afirmado..

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