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Partido Popular

Directo | Feijóo participa este sábado en la Junta Directiva del PP provincial de Valencia

Alrededor de 1.200 militantes y simpatizantes han confirmado su asistencia a la reunión de los populares para reforzar su estrategia de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027

Feijóo participa este sábado en la Junta Directiva del PP provincial de Valencia / Partido Popular

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EFE

Valencia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañará este sábado a su homólogo provincial, Vicent Mompó, en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia y al acto posterior que la organización provincial ha preparado en la localidad de Sueca.

Alrededor de 1.200 militantes y simpatizantes han confirmado su asistencia a la reunión de los populares para reforzar su estrategia de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, donde también asistirá el president de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, informan fuentes del partido.

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Aparte de las intervenciones de Núñez Feijóo, Mompó y Pérez Llorca -que está previsto que comiencen sobre las 9:30 horas-, también tomarán la palabra al inicio de la Junta Directiva la secretaria general del PP de la provincia de Valencia, Reme Mazzolari, y los representantes del PP de Sueca Carolina Torres y Gerard Carbonell.

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