Vox insiste en sembrar dudas sobre el voto por correo y plantea diferenciarlo del voto en urna para evitar "fraudes"

Prácticamente desde su entrada en las instituciones, Vox se ha abonado a un discurso -mayoritariamente conspiranoico- que pone en duda los resultados electorales. Ya sea aferrándose a los pactos posteriores a los comicios -Santiago Abascal acusó a Pedro Sánchez de "fraude electoral" por pactar con Pablo Iglesias en 2019-, a las incidencias que puedan ocurrir durante las elecciones -la compra de votos en Melilla en las elecciones autonómicas de 2023- o la nacionalización de migrantes.

Ahora, la formación ultra vuelve a sembrar dudas sobre el proceso electoral al cuestionar la transparencia del voto por correo y llevará al pleno del Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central (LOREG) para pedir separar el voto por correo del voto en urna y evitar así "fraudes".

A través de una proposición de ley en el Congreso, la formación de extrema derecha plantea una modificación del actual sistema "que contribuya a neutralizar posibles riesgos de corrupción electoral durante el escrutinio de los votos y, en particular, de los votos emitidos por correo". En la exposición de motivos, Vox considera que se deben evitar "potenciales riesgos de fraude y de manipulación del voto", pese a que el proceso actual es del todo transparente.

No obstante, en un intento de poner en cuestión los votos emitidos por correo y avivar las dudas entre los ciudadanos, los de Santiago Abascal señalan que es necesario separar el voto por correo del voto emitido en urna e incluir en las actas electorales los resultados de manera separada, lo que en el fondo supone remarcar una desconfianza del método utilizado. Aun así, justifican que "una acción tan sencilla permite reducir las posibilidades de potencial fraude electoral y, con ello, garantizar una legislación electoral a la altura de la democracia avanzada que es España".

Nuevo método

El texto, que se debatirá el próximo martes en el pleno del Congreso, plantea una serie de modificaciones de la LOREG, aunque ninguna de ellas relativa al proceso por el cual se solicita y se entrega el voto por correo, sino a su posterior recuento en las Mesas electorales. Proponen que los sobres que entregue Correos no se introduzcan en la misma urna que el voto presencial para el recuento, sino en una urna diferenciada y que el escrutinio se realice de manera separada, anotándose en el acta electoral los resultados de uno y otro recuento. Vox insiste en que de esta forma se logra "salvaguardar la seguridad y la transparencia de todo el proceso electoral en sus distintas fases".

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No obstante, la propuesta no realiza ningún cambio en el procedimiento para solicitud del voto, en su entrega posterior en una sucursal de Correos ni en la custodia de los sobres, que es en los momentos en los que se puede llegar a producir algún tipo de fraude. La separación de los resultados, más allá de ofrecer una posible información sociológica sobre el votante por correo, solo abre la puerta a sembrar más dudas si los resultados se inclinan por un partido o por otro de manera clara.