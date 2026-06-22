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POLÍTICA

Ayuso pide ir a las urnas tras la condena a Ábalos: "¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?"

La dirigente madrileña eleva la presión sobre el presidente del Gobierno tras conocerse la sentencia contra el exministro de Fomento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Eduardo Parra - Europa Press

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Víctor Rodríguez

Madrid

Apenas ha tardado unos minutos. Menos de 15 minutos después de que se haya conocido la sentencia del Tribunal Supremo que condena al exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a reclamar la convocatoria anticipada de elecciones generales, una petición que viene realizando desde hace meses elevando la presión sobre el presidente del Gobierno a cada vuelta de tuerca de la actualidad judicial.

"Si eres el 1, secretario general del PSOE y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", ha escrito la dirigente madrileña en la red social X momentos después de que se conociera la noticia y de haber acompañado al rey Felipe VI en la inauguración del Centro de Innovación de Agua y Energía del Canal de Isabel II en la localidad madrileña de Pinto, acto que ha concluido antes de que se supiera de la condena a Ábalos.

El Tribunal Supremo ha condenado de forma unánime al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel --aunque cumplirá un máximo de 15 años y 18 meses-- por hasta nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas relacionadas con diversas actuaciones junto al que fuera su exasesor ministerial, Koldo García, cuya condena se eleva a 19 años. En concreto, se les condena por organización criminal, varios cohechos, malversación y tráfico de influencias, informa El Periódico, de Prensa Ibérica.

Por su parte el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha sido castigado por el alto tribunal con 4 años y medio de prisión, si bien el tribunal suspende la ejecución de la pena por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de no delinquir, presentar un informe semestral de actividades y hacer 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad.

También Almeida

No ha sido la única voz del PP madrileño que se ha pronunciado. Desde la capital, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha reaccionado con idéntica dureza a la sentencia. Según el regidor popular, la condena evidencia la existencia de una “estructura” de corrupción vinculada al Gobierno y que Sánchez es el "responsable último" de lo ocurrido bajo el paraguas de Moncloa. “¿Cuándo va a dimitir?", se ha preguntado Almeida, para quien los españoles no merecen "un Gobierno corrupto, presidido por un corrupto" que, en vez de combatir la corrupción, es "el jefe de la misma".

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También el secretario general de los populares en Madrid, Alfonso Serrano, se ha referido al asunto, apuntando también hacia los partidos que sostienen la mayoría parlamentaria del Gobierno de Sánchez. "La pregunta no es solo cuando P.S. va a dimitir, sino que cuándo va a convocar elecciones y qué van a hacer sus socios", ha señalado en un acto precisamente junto al alcalde de la capital. "Hay que dar los pasos para poner fin al momento más crítico que ha vivido nuestro país en democracia", ha zanjado.

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