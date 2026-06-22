Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tussam ya nota el efecto del tranvibús y las líneas al Macarena y Palmas Altas: 41 millones de viajeros en cinco meses y un 12% más de ingresosEclipse solar 2026 en Andalucía municipio a municipio: consulta cómo se verá y cuándo será el momento máximoAsí arranca la semana Andalucía en plena ola de calor: estos son los avisos de la Aemet para cada díaMuere a los 32 años David Horrillo, exjugador de la UD Tomares, tras luchar contra la leucemia: "Nos acompañarás siempre"La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"En busca del amianto oculto en suelos y edificios de pequeños municipios de Sevilla: 4 millones para tener un plan de descontaminación en 2027Calendario de las oposiciones de docentes en Andalucía de 2026: cuándo se publicarán las notas de los 21.000 aspirantesLa transformación del 'corazón' de Nervión: el nuevo hotel en el Corte Inglés, la desaparición de la gasolinera y la ampliación pendiente del tranvíaEl pintoresco pueblo de Sevilla que los expertos en viajes han elegido como el más hermoso de la provincia: "Tiene una de las calles más bonitas de Europa"https://www.elcorreoweb.es/andalucia/2026/06/21/junta-andalucia-aprueba-macrocontrato-seguridad-edificios-131645322.html
instagramlinkedin

La mujer de Sánchez, en el banquillo

Peinado cita Begoña Gómez para que entregue su pasaporte el miércoles, el mismo día que Sánchez da explicaciones en el Congreso

Pide el juez que le informe si dispone también de pasaporte diplomático "o de otra nacionalidad"

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).

La esposa del presidente del gobierno Begoña Gómez en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). / Alberto Paredes - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez a las 18:00 horas de este miércoles 24 de junio para que hagan entrega del pasaporte, debiendo comunicarle ambas "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

La citación coincide con la jornada en la que el presidente Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las causas próximas al PSOE y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La providencia tiene fecha del pasado sábado, el mismo día que acordó la apertura de juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En esta resolución, impuso la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Gómez y su asesora personal y comparecencias quincenales (1 y 15 de cada mes) de ambas ante la justicia.

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado / Nacho García

Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial acordó en una reunión de urgencia remitir el auto de Peinado al promotor de la Acción Disciplinaria para la posible apertura de un expediente, tras afirmar el juez en su resolución que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

El auto también resalta que, sin descartar una sentencia absolutoria, la pena mínima es de dos años de prisión, por lo que para Peinado "no cabe duda de que ese sería el escenario más favorable para las acusadas. Ahora bien, en cualquiera de otra hipótesis, la pena superaría los dos años de prisión, lo que equivaldría a la imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario", dice el juez.

Y este es el motivo por el que el magistrado ve posible que por parte de "las acusadas se trate de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar". Por ello, Peinado dicta la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

El magistrado sostiene que hay riesgo de fuga, sobre todo porque "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y, por tanto, transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

El auto sostiene, en el mismo sentido, que la asistente en Moncloa también podría eludir la acción de la justicia, ya que tiene "una estrecha vinculación personal" con Gómez. Y por este motivo el instructor le atribuye "una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse".

Noticias relacionadas y más

Así, el instructor acuerda "la prohibición de salida del territorio nacional", tanto de Begoña Gómez como de María Cristina Álvarez, " por lo que "oficia a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". También obliga a ambas a comparecer cada quince días en el juzgado madrileño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents