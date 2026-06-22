Peinado cita Begoña Gómez para que entregue su pasaporte el miércoles, el mismo día que Sánchez da explicaciones en el Congreso

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez a las 18:00 horas de este miércoles 24 de junio para que hagan entrega del pasaporte, debiendo comunicarle ambas "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".

La citación coincide con la jornada en la que el presidente Pedro Sánchez comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las causas próximas al PSOE y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La providencia tiene fecha del pasado sábado, el mismo día que acordó la apertura de juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En esta resolución, impuso la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Gómez y su asesora personal y comparecencias quincenales (1 y 15 de cada mes) de ambas ante la justicia.

Begoña Gómez y Juan Carlos Peinado / Nacho García

Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial acordó en una reunión de urgencia remitir el auto de Peinado al promotor de la Acción Disciplinaria para la posible apertura de un expediente, tras afirmar el juez en su resolución que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.

El auto también resalta que, sin descartar una sentencia absolutoria, la pena mínima es de dos años de prisión, por lo que para Peinado "no cabe duda de que ese sería el escenario más favorable para las acusadas. Ahora bien, en cualquiera de otra hipótesis, la pena superaría los dos años de prisión, lo que equivaldría a la imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario", dice el juez.

Y este es el motivo por el que el magistrado ve posible que por parte de "las acusadas se trate de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar". Por ello, Peinado dicta la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

El magistrado sostiene que hay riesgo de fuga, sobre todo porque "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y, por tanto, transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

El auto sostiene, en el mismo sentido, que la asistente en Moncloa también podría eludir la acción de la justicia, ya que tiene "una estrecha vinculación personal" con Gómez. Y por este motivo el instructor le atribuye "una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse".

Así, el instructor acuerda "la prohibición de salida del territorio nacional", tanto de Begoña Gómez como de María Cristina Álvarez, " por lo que "oficia a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". También obliga a ambas a comparecer cada quince días en el juzgado madrileño.