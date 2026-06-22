El PSOE se revuelve ante las exigencias de Feijóo, al que tilda de "hipócrita", y critica la suspensión de la pena de Víctor de Aldama

La número tres del PSOE, Rebeca Torró, ha cargado este lunes contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras su comparecencia en la que ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez y elecciones, y le ha tildado de "hipócrita" por su silencio ante los casos de corrupción que afectan al PP. "Nosotros actuamos y ellos siguen en una sede en la que había una caja B, sobresueldos en dinero negro y una trama de corrupción que acabó con condenas judiciales históricas". Mientras, añade la secretaria de Organización, "el hipócrita de Feijóo ha venido a dar lecciones hoy no sabemos muy bien desde qué atalaya moral".

En opinión de Torró, el presidente del PP "debería explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Ayuso". Para acto seguido responder ella misma: "La realidad es que no se atreve porque es rehén de su propia cobardía; lo intentó Pablo Casado y acabó fuera del partido", recuerda.

La dirigente socialista ha asegurado que la posición de su partido durante todo el proceso que ha concluido con esta sentencia "ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular". "El PSOE actuó desde el primer momento", ha remachado en un comunicado del Partido Socialista.

En su opinión, mientras Feijóo exige dimisiones y "explicaciones a todo el mundo", "guarda silencio ante un caso que ha acabado convirtiéndose en uno de los asuntos más graves de la política española", en referencia a la investigación abierta al novio de Ayuso, Alberto González Amador, por su relación y sus cobros del Grupo Quirón "mientras el Gobierno de Ayuso multiplicaba sus pagos" a esa sociedad.

Los socialistas critican la sentencia

A diferencia de Moncloa, que no ha criticado la sentencia, el PSOE sí lo ha hecho censurando la suspensión de la pena a Víctor de Aldama. La portavoz federal del PSOE, Montse Mínguez, ha celebrado en un mensaje en X que "quien la hace la pague" en referencia a las condenas por parte del Tribunal Supremo (TS) al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Pero ha lamentado que el TS haya suspendido la aplicación de la pena a este último, en su opinión porque "así lo pidió el PP".

Mínguez asegura en su mensaje que "sinceramente, cuesta entender" que Aldama vaya a librarse de la cárcel, como ha decidido el alto tribunal y se pregunta si "¿sale a cuenta ser corruptor en España?"

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La sentencia conocida esta mañana condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años de prisión y a Aldama solamente a cuatro años y medio. Pero ni siquiera entrará en prisión por su colaboración con el tribunal, lo que ha facilitado la condena de los demás imputados en el llamado caso Mascarillas.