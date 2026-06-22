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Sentencia del Supremo

Puente tilda la condena a Ábalos a 24 años de presión por el caso mascarillas como "tremendamente aleccionadora"

Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años

Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas

Archivo - El empresario Víctor Aldama, el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos (de izquierda a derecha de la imagen)

Archivo - El empresario Víctor Aldama, el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos (de izquierda a derecha de la imagen) / EPDATA - Archivo

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Iván Gil

Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descalificado la sentencia contra José Luis Ábalos de 24 años de prisión por el caso mascarillas como de "tremendamente aleccionadora". A través de un mensaje en la red social X ha ironizado en referencia al comisionista Víctor de Aldama sobre que 'si cometéis delitos pero luego os portáis bien y “colaboráis', el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión".

Tras ello ha añadido que "si en el informe incluís la asistencia a Manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho". Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio, tras colaborar con la justicia, y el asesor del exministro, Koldo García, a 19 años.

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La sentencia, adoptada por unanimidad, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción, y destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado.

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