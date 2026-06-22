Sumar ve "lamentable" la exención penal de Aldama y evita dejar caer al Gobierno: "España no pide elecciones"

Sumar ve con buenos ojos la "contundencia" del Tribunal Supremo con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras condenarle a 24 años de prisión, pero pone el foco en cuestionar la falta de reproche penal a Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio pero que saldará su pena con un año de trabajos por la comunidad tras su colaboración con la justicia. Una circunstacia que el ala minoritaria ha criticado duramente, al tiempo en que ha rechazado un adelanto electoral.

"Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Koldo", defendió en rueda de prensa la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, en la rueda de prensa conjunta de la coalición de izquierdas. "Pero es lamentable cómo la justicia de este país permite que los los corruptores se salgan con la suya, una y otra vez", abundó la dirigente. "¿Qué pasa, que en este país que no se indaga aquellos que incitan a corromper?", se preguntó. "Ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de cositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza".

Preguntada por la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso y por la posibilidad de un adelanto electoral o una moción de censura, Vidal rechazó de plano esta opción: "España no está pidiendo elecciones, lo que está pidiendo son explicaciones y el presidente tiene un deber importante este miércoles", defendió, antes de pedir "medidas anticorrupción", y pasando a criticar al PP por tumbar en el Congreso la creación de una oficina anticorrupción.

Además, la diputada catalana pidió al presidente recoger el guante de su propuesta para limitar la actividad profesional de los expresidentes y reclamó impulsar una reforma del estatuto de expresidentes tras el caso Zapatero. También reclamó a Sánchez detallar "sus planes" sobre algunas medidas como la reforma de la ley mordaza.

El PSOE; "un lastre para el Gobierno"

El representante de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, aprovechó la rueda de prensa para "instar al Partido Socialista a limpiar su casa, a poner orden y a dejar de ser un lastre para el Gobierno y para el bloque progresista en su conjunto". "El electorado progresista que lo espera es transformación, que lo que espera son políticas públicas, que lo que espera son avances, no se merece una situación como como la que refleja la sentencia que estamos viendo hoy.

No solo en las medidas a corrupción, usted lo expresaba en su pregunta, hablamos en este caso de un partido socialista que no ha sido capaz de comprometerse y de traer algunas de las más importantes, pero también estamos frente a una letra que ha tumbado algunas de las más relevantes que sí llevamos a votación. Yo quiero recordar que el Partido Popular y Junts per Catalunya tumbaron la oficina, perdón, tumbaron la oficina anticorrupción.

ERC acusa al PSOE de "culpar al árbitro"

Más contundente ha sido ERC, cuya portavoz, Elisenda Alamany, ha criticado que el PSOE se "limite a culpar al árbitro, que no es neutral", y ha defendido que "es evidente que el PSOE tiene un problema que no ha afrontado desde el minuto uno y que ha dejado pudrir y enquistar". "Los Koldo, Ábalos, Cerdán y Leire son porquería y por eso el PSOE debe hacer limpieza", defendió Alamany. Además, reclamó a Sánchez a "dejar de victimizarse" y explicar "qué medidas tomará para alejarse de esta situación".

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, también fue crítico con la exención penal de Aldama, avanzando que "lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros: Si 'colaboras' libras", defendió, en un mensaje en redes sociales, antes de lanzar una advertencia, en línea con los mensajes que ha venido lanzando pidiendo al Gobierno impulsar reformas: "Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura? Gobernar es legislar no resistir".

Podemos, contra "la manera de gobernar del bipartidismo"

La secrtaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aprovechado la condena para cargar contra el bipartidista, asegurando que "la corrupción forma parte de la manera de gobernar del bipartidismo". En una entrevista en Cuatro, la diputada y exministra durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes admitió sentir una "decepción enorme" con el caso.

En este punto, advirtió de que el presidente "tiene atado su futuro a todos estos casos de corrupción", porque "a ninguna de estas personas le habrían abierto ninguna puerta si no fuera porque formaban parte del Gobierno, porque tenían acceso a Pedro Sánchez y porque eso les daba un poder desde el Gobierno que les permitía operar y meter la mano en la caja".

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La dirigente de Podemos también evitó reclamar elecciones generales, al asegurar que la da "igual que se vaya hoy, que se vaya dentro de unos meses", porque "su tiempo ha terminado", considerando que eso "es lo crucial políticamente".