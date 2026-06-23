Génova aparca la moción tras la primera sentencia contra el PSOE: “Hay que hablar de lo que hicieron, no de lo que va a hacer Feijóo”

Una semana más, el Partido Popular (PP) encara el aluvión de escándalos que salpican al PSOE y al Gobierno tratando de medir palabras, gestos e incluso decisiones. A Alberto Núñez Feijóo la noticia de que el Tribunal Supremo (TS) daría a conocer al mediodía de este lunes la sentencia del caso mascarillas -primera de la corrupción de la era Sánchez, que finalmente condenó a 24 años de cárcel al ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos- le sorprendió, como todos los primeros días de semana por la mañana, presidiendo la reunión del Comité de Dirección de su partido. En principio, y de manera absolutamente ordinaria, estaba prevista la presencia en la sala de prensa a las 13:00 horas del portavoz nacional, Borja Sémper, pero ante el discurrir de los acontecimientos Feijóo decidió hacer acto de presencia él mismo para protagonizar la rueda de prensa semanal del primer partido de la oposición.

En su exordio, empleó términos muy duros para referirse a la sentencia que condena a Ábalos (también a su estrecho colaborador, Koldo García, y en menor medida por su condición de colaborador con la justicia, al comisionista Víctor de Aldama) y a los otros casos que perturban al Gobierno de Pedro Sánchez, como la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la causa abierta, también en la Audiencia Nacional, por el caso de las cloacas impulsadas presuntamente por Santos Cerdán y en las que habría tenido un papel clave la considerada 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez. Habló de una democracia "en una situación límite", afirmó que Sánchez "es una vergüenza para los españoles" y sentenció: "Los españoles dieron un mandato para gobernar, no para saquear y robar". Sin embargo, evitó cualquier alusión, siquiera fuera de refilón, a la moción de censura, una posibilidad que nunca ha descartado pero tampoco ha confirmado.

Preguntas sobre la moción

Lo hizo posiblemente a sabiendas de que muchas de las preguntas de los informadores, o la mayoría, versarían sobre el particular, un pronóstico que no se reveló erróneo. Inspirado por la estrategia que Génova martillea en privado siempre que puede, la de que es momento de ver cocerse a los dirigentes del PSOE en su propia salsa y no hacer maniobras que desvíen el foco, volvió a instar a los socios -básicamente el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts, aunque sin mencionarlos- a dar pasos y se reivindicó por no haber cedido desde hace tiempo a quienes le presionan para registrar esa moción de censura, el mecanismo por el que Sánchez derrocó en 2018 a Mariano Rajoy, con la corrupción del PP como principal leitmotiv y con Ábalos de principal escudero, nada menos. A su juicio, tal y como verbalizó, eso hubiera sido "fortalecer" al jefe del Ejecutivo, en el buen entendido de que la moción, sin el apoyo de los citados nacionalistas vascos y catalanes, no hubiera salido adelante.

Entre bambalinas, en el primer partido de la oposición, cunde una máxima: "Es el momento de hablar de lo que ellos han hecho y no de lo que Feijóo va a hacer". Traducido libremente: se trata de no entregar bazas estratégicas al PSOE ni a la izquierda en su momento de mayor debilidad, y cuando más cunde la sensación de un final de ciclo de Sánchez, o al menos hay pistas que podrían apuntar en esa dirección.

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La propia portavoz parlamentaria del PNV, Maribel Vaquero, le reclamó a Sánchez en la sesión de control al Gobierno de la semana pasada que presentase el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y que, en caso de fracasar en el intento, disolviera las Cortes para convocar anticipadamente las elecciones. Eso unido a la intención de Sánchez de llevar al Parlamento unas Cuentas Públicas que parecen más condenadas que nunca a ser tumbadas por la mayoría, lo que atendiendo a un cálculo plausible del calendario podría llevar a celebrar los comicios a principios del próximo año, sin que Sánchez tuviera que desdecirse de la literalidad de su compromiso de que la cita con las urnas tendría lugar en el año 2027.