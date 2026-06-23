Investigación
La Guardia Civil registra dependencias del Ayuntamiento de Soria por unas diligencias sobre el área de Comercio
La operación policial está vinculada a una investigación judicial sobre el consistorio, gobernado por el PSOE
EFE
Agentes de Policía Judicial de la Guardia Civil están practicando un registro en dependencias del Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, por unasdiligencias abiertas por la sección civil y de instrucción 3 del tribunal de instancia de la ciudad que tendrían que ver con el área de Comercio del consistorio.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno de Soria, los agentes están registrando estas dependencias desde primera hora de este martes.
Fuentes judiciales han informado a EFE de que el registro se está llevando a cabo en el propio Ayuntamiento y por el momento no pueden ofrecer más detalles sobre el contenido de la investigación abierta.
Por su parte, el Ayuntamiento de Soria, del que hasta el pasado mes de abril era alcalde el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, que dejó el cargo tras 19 años para recoger su acta de procurador en las Cortes, ha emitido un comunicado en el que asegura que está prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de estas diligencias.
De este modo, el Ayuntamiento, cuyo alcalde actual es el socialista Javier Antón, asegura que está facilitando toda la documentación y la información que le está siendo requerida en el marco de estas actuaciones.
"Al encontrarse las actuaciones bajo dirección judicial y encontrarse en fase de investigación bajo secreto de sumario, el Ayuntamiento carece en estos momentos de información suficiente sobre el alcance y contenido de las diligencias, por lo que considera necesario esperar al desarrollo de las mismas y a las comunicaciones oficiales que puedan producirse", añade el comunicado.
Además, el consistorio hace un llamamiento a la "prudencia, la responsabilidad y el respeto a los procedimientos judiciales" y pide evitar "especulaciones o conclusiones anticipadas hasta que se conozcan los hechos y las circunstancias concretas objeto de investigación hasta el momento bajo secreto de sumario".
Finaliza la nota reiterando su compromiso con la "transparencia, la legalidad y la colaboración con la Administración de Justicia".
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