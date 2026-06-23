Investigación
El PNV niega vínculos con la trama Leire en el rescate de Tubos Reunidos y limita su interés en la empresa a su impacto económico
El PNV trata de poner tierra de por medio con el rescate de Tubos Reunidos. Después de que un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil haya desvelado, en el marco del caso Leire Díez, una reunión del exlíder jeltzale Andoni Ortúzar con dos representantes de Tubos Reunidos, fuentes del PNV aseguran que la reunión se enmarca en el interés de la formación por "empresas que son estratégicas, de las que dependen muchos puestos de trabajo", y que no es responsabilidad suya las "actividades que, en paralelo, pudieran estar realizando terceras personas".
En concreto, la reunión desvelada por la UCO se habría producido el 28 de enero de 2025 y, además de Ortúzar, habría participado otro dirigente del PNV, Joseba Aurrekoetxea, Y "Carlos López de las Heras y Vicente Fernández por parte de Tubos Reunidos". Así consta en el documento de la UCO en el que se analiza la operativa vinculada al rescate gestionado y concedido por la SEPI a la mercantil vasca.
Ante estas informaciones, las mismas fuentes detallan que su único interés en esta reunión era el "bienestar de un número importante de ciudadanos", dada la importancia de la empresa en su territorio. Además, recalcan que se han preocupado "en el pasado reciente" por otras compañías, como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF a través de reuniones públicas o privadas con el Gobierno y con las propias empresas. Tras estas explicaciones, aseveran que el partido "seguirá haciéndolo en el futuro en caso necesario".
En un intento de dar más peso a su justificación, estas fuentes aseveran que hay otros partidos que también se preocupan por la situación de estas empresas y citan a EH Bildu, a PSOE, Sumar, Podemos e incluso a Vox.
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