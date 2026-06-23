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Corrupción

El PP exige al PNV que "dé explicaciones" por su posible implicación en la 'trama SEPI'

Cuca Gamarra insiste a Sánchez en que debe disolver las Cortes y convocar elecciones: "Esto no da más de sí"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una comparecencia reciente ante los medios de comunicación.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una comparecencia reciente ante los medios de comunicación. / Raquel Manzanares / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La vicesecretaria del Partido Popular Cuca Gamarra ha exigido hoy al Partido Nacionalista Vasco que "dé explicaciones" ante su posible implicación en la trama SEPI, según se desprende de un informe de la UCO de la Guardia Civil incluido en el sumario del caso. "Lo importante es que el PNV dé explicaciones en relación con ese informe incluido en el sumario", ha dicho Gamarra en las puertas del Senado.

La dirigente popular se ha preguntado si es "la relación del PNV con el PSOE" lo que está "condicionando al final que siga a apoyando a Pedro Sánchez". Acto seguido, ha vuelto a hacer un llamamiento a los socios del Gobierno para que consigan que Sánchez "asuma sus responsabilidades políticas" porque "quienes pueden conseguirlo son sus socios, que todavía le están apoyando".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP fue preguntada por los periodistas por el informe de la Guardia Civil que señala directamente la influencia de la trama dentro del Partido Nacionalista Vasco, que habría ejercido su influencia para que la empresa vasca Tubos Reunidos, S. A. recibiese un rescate de 112,8 millones de euros.

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Gamarra ha insistido, como ayer hizo Alberto Núñez Feijóo, en que la sentencia que ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel es "de máxima gravedad" porque es "una condena al sanchismo y nada más y nada menos que por corrupción y en plena pandemia". Gamarra ha insistido en que esto exige "que se depuren las responsabilidades políticas" porque Pedro Sánchez "le nombró, permitió que actuara o tapó lo que estaba ocurriendo", por lo que ahora "esto no da más de sí y solo queda un camino: disolver y dar la palabra a los españoles para que puedan hablar ante tanta corrupción".

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