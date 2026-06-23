El PSOE censura que Aldama sea ahora "el faro moral del PP" mientras "se queda con el dinero de la corrupción con el beneplácito" del Supremo

El PSOE sigue mostrándose extremadamente crítico con la sentencia del caso Mascarillas sobre todo a cuenta de la suspensión de la pena del comisionista Víctor de Aldama, que se ha librado de entrar en prisión. El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha censurado hoy que Aldama se haya convertido "en el faro moral del PP" y haya pasado a ser "una estrella mediática" después de que "no solo no va a entrar en la cárcel", sino que "se queda encima con todo el dinero de la corrupción con el beneplácito de la sentencia" del Tribunal Supremo.

López ha asegurado que Aldama "ha colaborado diciendo cosas que ya estaban en el primer informe de la Guardia Civil". Entre el resto de sus aportaciones, ha añadido, "hay mentiras y conjeturas". "Aldama se ha convertido en el faro moral del PP y eso sí es decadencia moral. ¿Lo pasean por todas las televisiones para que nos dé lecciones de corruptor?", ha aseverado.

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso ha vuelto a asegurar que su partido "acata que a José Luis Ábalos le hayan condenado a 24 años, pero nos parece una pena desproporcionada" sobre todo comparándola con otras condenas por delitos similares.

Un "mensaje" a otros imputados

El Partido Socialista considera que la decisión del Supremo de "premiar" a Víctor de Aldama de esta manera es "un mensaje" para otros implicados en casos de corrupción que afectan al Partido Socialista, como puede ser el caso de Julio Martínez en el caso Zapatero o de Leire Díez en el caso Cloacas.

Patxi López ha comenzado su comparecencia negando que el Gobierno esté "paralizado" o que no cuente con el apoyo parlamentario suficiente, como denuncian el PP y Vox y ha puesto el ejemplo de las leyes aprobadas la semana pasada o las que se aprobarán también esta: "Esta legislatura hemos aprobado ya 67 leyes, seis esta misma semana, ¿dónde está la parálisis que denuncia el PP? ¿Dónde está el Gobierno abandonado y solo? En realidad eso solo existe en la imaginación de algunos".

El exlehendakari ha denunciado que el PP "no tiene ni una sola idea" y que "no tiene ni vergüenza", citando el mensaje de hoy de Alberto Núñez Feijóo en las redes sociales diciendo que su alternativa no es solo hablar de corrupción "cuando no hace otra cosa desde que empezó la legislatura".

El líder del PP ha prometido en X que cuando sea presidente del Gobierno, sufragará el 50% del coste de la educación de cero a tres años y las comunidades pondrán el otro 50%. López le ha preguntado entonces por qué el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha devuelto 119 millones no gastados para inversiones en educación infantil o por qué el PP de Aragón ha votado en contra de ampliar la educación de cero a tres. "Las comunidades del PP son las que menos invierten en la educación infantil", ha remachado.

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