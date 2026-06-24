Caso Zapatero
El juez Calama cita al supuesto testaferro de Zapatero el próximo 21 de julio
Las sospechas sobre el propietario de Análisis Relevante se relacionan con pagos al expresidente que según los investigadores sirvieron para compensar sus labores de influencia
Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga por tráfico de influencias y blanqueo de capitales a José Luis Rodríguez Zapatero ha citado en calidad de investigado el próximo 21 de julio a Julio 'Julito' Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno y propietario de la consultora Análisis Relevante. Tras la mínima condena obtenida por el comisionista Víctor de Aldama en otra de las causas que cercan al PSOE, la referida al ministro José Luis Ábalos, tras colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, se especula con la posibilidad de que 'Julito' opte por una estrategia de defensa similar.
Los investigadores apuntan indicios de que los pagos de hasta dos millones de euros desde esta consultora y otras sociedades del entorno de 'Julito' tanto a Rodríguez Zapatero como a la empresa de sus hijas Whathefav no obedecieron a trabajos reales, sino a presuntamente compensar la labor de influencia del expresidente en relación con varias actividades del entramado investigado, entre ellas la obtención del rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Solo Análisis Relevante remitió 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, la empresa de sus hijas, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por esta consultora, -- procedentes de Plus Ultra y de las empresas también presuntamente implicadas Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa--terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Sociedad en Dubái
Además de justificar los pagos ante el juez, Martínez tendrá que aclarar si, a instancias de Rodríguez Zapatero, se planeó crear una sociedad offshore en Dubái con la intervención de la secretaria de este, Gertrudis Alcázar, y otras personas de la confianza del empresario. Esta sociedad proyectaba en marzo de 2021 obtener "al menos 3 millones de dólares durante los próximos 5 años", con un negocio consistente en ofrecer consultoría a empresas de habla hispana interesadas en hacer negocios en los Emiratos Árabes.
Martínez fue detenido por la UDEF el pasado 11 de diciembre cuando el caso aún estaba siendo instruido por una jueza de instrucción ordinaria de Madrid que después se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.
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