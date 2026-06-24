Investigación
Pasa a disposición judicial la concejala de Soria detenida y quedan en libertad los otros cinco arrestados
La investigación se centra en posibles irregularidades en la tramitación de contratos del Ayuntamiento de la ciudad
EFE
La hasta este martes concejala de Medio Ambiente y Turismo de Soria, Yolanda Santos, acaba de pasar a disposición judicial tras ser detenida en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo, mientras que los otros cinco detenidos en esta operación han quedado en libertad con obligación de acudir al juzgado.
Así lo han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación, desarrollada desde este martes por la Guardia Civil por orden del Tribunal de Instancia 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que incluyó un registro de unas doce horas practicado en dependencias del Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, ante la sospecha de irregularidades en la tramitación de contratos.
Fruto de esta operación fueron detenidas seis personas, cuatro de ellas en Soria y dos más en Madrid, de las que cinco han quedado en libertad con la obligación de acudir al juzgado en caso de ser requerida su presencia, mientras que la ya exconcejala del Ayuntamiento soriano ha pasado a disposición judicial.
El Gobierno municipal anunció a última hora de este martes, tras concluir el registro, la suspensión cautelar de la delegación de competencias a la concejala detenida, cuya militancia en el PSOE también ha sido suspendida por el partido.
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