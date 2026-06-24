Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juanma Moreno se enfrentará a la primera votación de investidura el próximo martes 30 de junio sin tener cerrado el pacto con VoxEl Gobierno avisa de posibles incidencias en los trenes tras el corte del servicio de esta noche y anuncia investigaciones por la caída del cable de EndesaEstas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027Parecen las islas griegas, pero está en Cádiz: este es el paraíso tropical que ha conquistado a Eva González, Georgina Rodríguez, Aitana y Serrat con sus lagos naturales y spaLa Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicasEl calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calorLa Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 añosFarolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este veranoMatalascañas inaugura este jueves su nuevo paseo marítimo, renacido tras la catástrofe de los temporalesLa Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: "Cubriremos todas las vacantes"
instagramlinkedin

Caso Zapatero

La UDEF descubre que Zapatero cobró 200.000 euros por reunirse con el presidente de Bolivia para evitar una sanción a una empresa peruana

El contenido del teléfono de 'Gertru', su secretaria, revela la mediación a favor del Grupo Gloria

Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero / Alberto Paredes - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

Un reciente informe aportado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía revela que José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.00 euros por reunirse con el expresidente de Bolivia, Luis Arce, para salvar al grupo peruano Gloria de una sanción de 100 millones de dólares.

Las conclusiones de la Policía son resultado del análisis de los dispositivos incautados a la secretaria del expresidente, Gertrudis 'Gertru' Alcázar, y acreditan que los 200.000 euros abonados a Rodríguez Zapatero procedían formalmente de Focus Social Research ,vinculados a intereses del Grupo Gloria, por gestiones y contactos con altas autoridades bolivianas, que fueron "camuflados" en trabajos de consultoría e intermediación. La gestión fue fructífera, dado que el Tribunal Constitucional boliviano aceptó el recurso de amparo de la empresa.

Las personas detrás de estos pagos, agrega la UDEF, trataban de mediar o influir a favor de este grupo empresarial en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia. Además de con Arce, Zapatero se habría reunido o contactado con los ministros de Economía y Justicia bolivianos y con el Procurador General del Estado, el fiscal general del país sudamericano.

La UDEF sostiene que Zapatero cobró 200.000 euros por mediar con Bolivia para una empresa

La UDEF sostiene que Zapatero cobró 200.000 euros por mediar con Bolivia para una empresa / EP

Para los agentes, los hechos analizados en este informe, que tiene fecha del pasado lunes, apuntalan los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por Rodríguez Zapatero que, "aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes."

En el marco de esta presunta organización criminal, 'Gertru' tendría un papel relevante, a tenor de la información recabada de sus terminales móviles, "constatándose su intervención en la gestión en las comunicaciones, el intercambio de documentación, la agenda de Rodríguez Zapatero en relación al referido ejercicio de influencias y con conocimiento suficiente del desarrollo de los mismos".

Firma de Zapatero

Firma de Zapatero / EL PERIÓDICO

Así, los datos obtenidos del teléfono incautado revelan varios contactos con la ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada; y con la jefa de Gabinete del presidente de Bolivia, Fabiola Consuelo Salazar. La secretaria de Rodríguez Zapatero obtuvo confirmación de la reunión prevista entre el hoy expresidente Arce y Rodríguez Zapatero y también otro encuentro con el entonces ministro de Economía Marcelo Montenegro. Ambas tuvieron lugar el 15 de septiembre de 2024.

Con el secretario de la OMT

Las reuniones presenciales se materializaron con ocasión de un viaje a La Paz y a Sucre en el que el expresidente español participó en septiembre de 2024, un viaje al que también consiguió que acudiera el secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab PololikashviIi, así como dos de sus empresarios cercanos, los hermanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro, cuya empresa Inteligencia Prospectiva es señalada en el sumario como una supuesta entidad 'pantalla' para vehicular pagos al expresidente en España.

Por otro lado, y sin que los agentes puedan precisar fecha exacta, se presentó una acción de amparo Constitucional contra el fallo del Tribunal Supremo de Justicia relativo a la deuda del Grupo Gloria alegando vulneración de derechos constitucionales, que fue admitida en abril de 2025 , lo que los investigadores vinculan con la solicitud del expresidente español para encontrarse con el entonces presidente Arce unas semanas antes, el 10 de marzo. El 4 de mayo del mismo año Rodríguez Zapatero solicitó y mantuvo una nueva reunión con el máximo dirigente boliviano.

Noticias relacionadas y más

Así, los agentes de la UDEF concluyen que la concatenación de hechos acreditados "lleva a inferir, en virtud de los sucesivos contactos mantenidos por José Luis Rodríguez Zapatero con autoridades bolivianas, la existencia de una dinámica de intermediación e influencias, orientadas a beneficiar los intereses del Grupo Gloria, todo ello mediando una contraprestación económica de 200.000 euros, empleando para justificar el pago un contrato simulado con una sociedad interpuesta".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
  2. Farolillos y casetas de la Feria de Abril vuelven al Prado de San Sebastián: así es el gran parque infantil de la Ciudad de los Niños que Sevilla estrenará este verano
  3. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 23 de junio de 2026
  4. La Junta de Andalucía volverá a unir plazas de maestros y de Secundaria en las oposiciones de 2027: 'Cubriremos todas las vacantes
  5. Juanma Moreno quiere cerrar el acuerdo con Vox 'cuanto antes': el PP andaluz defiende un 'gobierno en solitario' y 'estabilidad' para cuatro años
  6. El pueblo de Sevilla que acaba de abrir su parque de agua gratuito con atracciones acuáticas para todas las edades: horarios y ubicación
  7. Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones
  8. El Kiosko Casa Matías echa el cierre tras más de una década en Triana: 'Es un hasta luego lleno de esperanza

VÍDEO | Estos son los grados más atractivos en Andalucía

Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor

Polémica en Bélgica: un ministro recomienda piscina, cerveza y barbacoa para afrontar el calor

La cúpula militar de Defensa defiende mantener el vínculo con EEUU de cara a la próxima cumbre de la OTAN

La cúpula militar de Defensa defiende mantener el vínculo con EEUU de cara a la próxima cumbre de la OTAN

VÍDEO | Los vecinos de Coria inhalaron gases tóxicos de una gasolinera

Detenidos en China dos trabajadores japoneses acusados de contrabando de tierras raras

Detenidos en China dos trabajadores japoneses acusados de contrabando de tierras raras

Rubén del Campo (Aemet) avisa tras la ola de calor y da fechas: "Es posible que vuelvan a subir las temperaturas"

Rubén del Campo (Aemet) avisa tras la ola de calor y da fechas: "Es posible que vuelvan a subir las temperaturas"

VÍDEO | La Junta de Andalucía aprueba el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios

Tracking Pixel Contents