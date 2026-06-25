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Caso Leire

Un abogado de la trama Leire reconoce reuniones en Fiscalía pero se acoge al secreto profesional para no explicar los motivos

Jacobo Teijelo, abogado defensor de Santos Cerdán, recibió pagos del PSOE y se reunió dos veces con la mano derecha de García Ortiz en Fiscalía General

Última hora sobre el debate en el Congreso sobre corrupción. En directo reacciones de todos los casos que cercan al Gobierno, a Sánchez y al PSOE

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (d), junto a su abogado Jacobo Teijelo (i) a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España).

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán (d), junto a su abogado Jacobo Teijelo (i) a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Madrid

Jacobo Teijelo, uno de los abogados investigados en la supuesta trama para boicotear causas que afectan al Gobierno ha reconocido este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que mantuvo dos reuniones con la mano derecha del entonces fiscal general Álvaro García Ortiz en la Secretaría General Técnica, si bien se ha acogido al secreto profesional que le asiste como letrado para no desvelar los motivos de estos encuentros ni aclarar por quién fueron organizados, según han señalado fuentes presentes en la declaración, que se ha prolongado durante algo más de una hora.

El letrado ha sido imputado junto a su cliente Santos Cerdán; la exmilitante socialista Leire Díez, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes; el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset; el capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, y el también abogado Ismael Oliver en una causa en la que se investigan pagos desde el PSOE dirigidos a sostener supuestas actividades de este grupo contra fiscales, jueces y guardias civiles en causas como las que afectaban al hermano del presidente del Gobierno, el caso Koldo o al propio exsecretario de Organización del partido.

La comparecencia, en la que el juez no ha realizado ninguna pregunta, ha sido tensa y correosa, según las fuentes consultadas, hasta el punto de que Teijelo ha sido amonestado por no centrarse en los hechos y hacer continuas alusiones a su condición como abogado.

Únicamente ha contestado a las fiscales --cuyas preguntas han sido algo vagas,-- y a su propia letrada, Marta Castro Varela. Sobre Leire Díez, que le acompañó en sus encuentros en la Fiscalía General, sí que ha llegado a manifestar que no la presentó como nadie que perteneciera a su despacho, lo que contradice la versión de la Fiscalía General. También se ha acogido a su secreto profesional al ser cuestionado sobre sus reuniones con Leire, llegando a señalar que no guardaba documentación sobre dichos encuentros porque no hacía falta, situándola en el papel de cliente.

También ha reconocido el pago de 125.000 euros por parte del PSOE del que existen evidencias por el hallazgo de tres facturas. Ha explicado al respecto que se le contrató para realizar un tipo de consultoría jurídica de tipo "prospectivo" basada en la lectura de datos para tratar de adelantar decisiones judiciales, pero ningningún otro de este dinero fue a parar a Leire ni a ningún otros miembros de la trama investigada, según otras fuentes presentes en la diligencia.

Predicciones sobre el juez Puente

Al hablar sobre este tipo de técnicas de lo que ha denominado como "análisis de sentimientos de comportamientos judiciales", Teijelo se ha referido a que lo que predijeron sobre la actuación del magistrado instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, efectivamente se cumplió. Estos trabajos estaban dirigidos a la posible presentación de acciones judiciales contra determinadas personas, y él prestaba una especie de consultoría jurídica al respecto, siempre desde el análisis de la situación, según las mismas fuentes.

En otro punto del interrogatorio, una de las fiscales presentes en la diligencia ha preguntado a Teijelo si se había concertado con otros abogados en la causa contra el exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, y en este momento el investigado ha respondido de forma cortante que no tenía por qué responder, pues ello afecta al derecho de defensa, no tiene por qué contestar. También se ha quejado del ataque que a su juicio su imputación supone al derecho de defensa en manifestaciones a los periodistas que le esperaban a las puertas de la Audiencia. Sobre su actuación en general se ha remitido a su origen asturiano para aludir que "hay que portarse como un paisano", es decir, correctamente como abogado.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente / EP

En este punto, el abogado investigado por delitos revelación de secretos, cohecho y contra las altas instituciones del Estado ha explicado que cuando Cerdán le contrató como abogado defensor, según su versión, se creó un conflicto de intereses y el PSOE dejó de pagarle, lo que explicaría el hallazgo en su despacho de dos facturas más que no se compensaban con las efectivamente abonadas en los archivos del Partido Socialista.

Archivo - Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 8 de junio de 2023, en Madrid (España).

Sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) / Diego Radamés - Europa Press

Versión de la Fiscalía

Tras un requerimiento de información por parte del juez Pedraz, desde la Fiscalía General del Estado se admitieron dos reuniones entre Teijelo y Leire Díez y el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando Álvaro García Ortiz era fiscal general, Diego Villafañe. La primera tuvo lugar el 6 de marzo de 2025 una reunión con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

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Entre finales de marzo y principios de abril, Villafañe volvió a reunirse con el abogado de Cerdán. En ambos encuentros, Teijelo "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez, de acuerdo a las mismas fuentes.

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