Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasUna treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en viloLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegueLa Intervención municipal paraliza los pagos extras de la pasada Semana Santa a los boinas rojas del GARIcónica Santalucía Sevilla Fest confirma la cancelación definitiva del concierto de Isabel Pantoja y devolverá el importe de las entradas en 48 horasLas 3 incógnitas que Vox y Juanma Moreno deben resolver antes del martes: reparto de consejerías, prioridad nacional y Mesa del ParlamentoAsí afectará al sevillismo la desescalada judicial entre Del Nido y el club: la venta, un paso más cercaNuevo horario de la Zona Azul en Sevilla: cuándo entra en vigor y qué cambiaEstas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
instagramlinkedin

Seísmo devastador

España mandará a Venezuela personal de la UME y ayuda de la Agencia de Cooperación por el terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha conversado por teléfono su homólogo venezolano, Yván Gil, tras los terremotos que han sacudido al país sudamericano

Terremotos en Venezuela, hoy en directo: última hora de los seísmos, fallecidos, heridos y desaparecidos

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iván Gil

Madrid

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves a su homólogo venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.

Desde el Ministerio de Defensa avanzan a esta redacción que "llevan desde la madrugada preparándose por si acaso era necesario activarse". "Mandaremos apoyo y personal", aseguran las mismas fuentes, aunque aun no están cerrados los concretos de esa ayuda, según dichas fuentes.

A falta de concretar el despliegue de la ayuda, en el Gobierno dan por hecho que viajarán miembros del ejército para colaborar con las autoridades locales, valorando que puedan partir este mismo jueves.

Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.

Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado a su homólogo de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.

La Generalitat se suma a la ayuda

Ambos han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, según han indicado las fuentes.

La Generalitat también ha activado "los dispositivos de cooperación para enviar la ayuda que sea necesaria", según ha avanzado el president Salvador Illa. "Catalunya está con el pueblo venezolano en estos momentos tan difíciles", ha apuntado en un mensaje en redes sociales para concluir trasmitiendo "todo nuestro apoyo a las personas afectadas por el terremoto y a sus familias".

Noticias relacionadas

Desde la Comunidad de Madrid se ha ofrecido al ministerio de Interior el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto de Venezuela. "Vamos a estar a su entera disposición, porque son de los mejores, es un equipo de élite que está especializado en rescates y en ayuda a víctimas", ha indicado Isabel Díaz Ayuso durante una entrevista en 'Telecinco' este jueves.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
  2. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  3. Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
  4. La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
  5. Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: 'Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no
  6. El calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calor
  7. La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas
  8. Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

Un pueblo de Alicante de 300 habitantes pide ayuda urgente para rescatar a 116 perros de una finca: “No tenemos veterinario ni medios”

Un pueblo de Alicante de 300 habitantes pide ayuda urgente para rescatar a 116 perros de una finca: “No tenemos veterinario ni medios”

Vídeo | El Parlamento de Andalucía abraza el orgullo LGTBI sin Vox en plena negociación para investir a Juanma Moreno

El Parlamento abraza la bandera LGTBI en Andalucía pese al plantón de Vox en plena negociación con Juanma Moreno: "Defenderemos la diversidad con vehemencia"

El Parlamento abraza la bandera LGTBI en Andalucía pese al plantón de Vox en plena negociación con Juanma Moreno: "Defenderemos la diversidad con vehemencia"

La influencer sevillana Anabel Domínguez camina cinco años después en ‘El Hormiguero’ gracias a un exoesqueleto: “Muchas personas soñamos con esto”

La influencer sevillana Anabel Domínguez camina cinco años después en ‘El Hormiguero’ gracias a un exoesqueleto: “Muchas personas soñamos con esto”

Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"

Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"

Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: "Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz"

Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: "Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz"
Tracking Pixel Contents